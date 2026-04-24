L’affascinante storia della Virtus Pallacanestro. Sessantaseiesima puntata.

Stagione 2011/12 Al posto di Lardo, Finelli, uomo Fortitudo della prima ora e dal curriculum non proprio esaltante. Lo storico presidente dell’era-Sabatini, il supertifoso Romano Bertocchi, si dimette. Restano Poeta, Martinoni, Koponen, Gailius, Sanikidze e Homan. Arriva McIntyre, con lo spostamento di Koponen in guardia, poi Angelo Gigli e, grazie al blocco NBA anche Chris Douglas-Roberts. In precampionato partita d’addio al basket di Ale Frosini, la vittoria nel torneo Naturhouse di Ferrara, che rimarrà per tre anni l’unico magro successo in una competizione della Virtus.

Si sogna l’arrivo di Kobe Bryant alla Virtus

Soprattutto, però, c’è l’idea di Sabatini di portare per il mese di novembre Kobe Bryant, fermo per il blocco NBA, a 800 mila dollari a partita e Ginobili per i due mesi successivi. L’americano, avendo fatto quattro anni di giovanili in Italia, potrebbe giocare da italiano, l’argentino da passaportato. Mentre l’ipotesi del ritorno di Manu sfuma abbastanza presto, per circa un mese Sabatini tenterà di convincere il campione americano attraverso una proposta che via via muterà: 500 mila dollari per una sola partita, 650 mila nel caso rimanesse un mese, fino a tre milioni per l’intera stagione, poi il tutto sfuma.

La Virtus inizia bene il campionato

Comincia il campionato, contro Roma Douglas-Roberts con una tripla acciuffa i supplementari, dove la Virtus vince grazie ai liberi di McIntyre e Koponen. Alla quarta giornata contro Cremona la Virtus guida fino al 66-48 nell’ultimo quarto, poi si blocca e Cremona sorpassa e allora è McIntyre fino a lì deleterio a vincerla con una tripla a 10 secondi dalla sirena. In allenamento Homan viene alle vie di fatto con Finelli e viene messo fuori rosa.

Parte McIntyre ma ci sono due ritorni

Anche McIntyre lascia per problemi fisici e a sostituire i due arrivano vecchie conoscenze, Luca Vitali, cresciuto nelle giovanili bianconere e Kris Lang, protagonista delle prime due stagioni dopo il ritorno in A1. L’anno solare si chiude con sei vittorie su sette partite e il terzo posto in classifica. A inizio anno se ne va anche Martinoni dopo un contributo impalpabile e arriva Werner, già visto in prova l’annata precedente. Il 29 gennaio la Virtus batte Avellino e si ritrova seconda solitaria, non capitava dai tempi di Markovski.

Subito fuori ai quarti in Coppa Italia

A febbraio la Virtus esce subito nella Final Eight di Coppa Italia a Torino contro Milano. Il primo marzo scompare Lucio Dalla, grande tifoso delle V nere, gli verrà dedicata la tribuna ovest dell’Unipol Arena. Viene tesserato, in vista del finale di campionato, il serbo Ivan Paunic. Si chiude così con 5 vittorie consecutive e con il record di 15-1 nelle gare casalinghe. Purtroppo tutto questo permette solo di risalire al quinto posto, con gli stessi punti di Sassari, ma penalizzata dalla differenza canestri nel doppio confronto. Non sarà un dettaglio. Sono quindi proprio i sardi gli avversari nei quarti.

Virtus eliminata subito nei playoff con due sconfitte beffarde

La Virtus viene eliminata riuscendo a perdere due partite in due giorni con una rimessa degli avversari effettuata a meno di un secondo dalla fine (86 centesimi in gara due e 53 in gara tre), non era successo neppure una volta nella storia bianconera, figuriamoci due. Tre Scudetti giovanili, 3 contro 3 under 14, under 17 e under 19.

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