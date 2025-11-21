La Virtus resta imbattuta al PalaDozza! Maccabi sconfitto per 99-89

VIRTUS BOLOGNA – MACCABI TEL AVIV 99-89 (26-24, 56-45; 80-66)

Virtus Bologna: Vildoza 6, Edwards 26, Pajola 3, Niang 4, Accorsi 0, Alston Jr 15, Hackett 0, Morgan 17, Diarra 3, Jallow 9, Diouf 14, Akele 2. All: Ivanovic.

Hoard 0, Clark III 0, Santos 19, Lavi 6, Walker IV 0, Sorkin 11, Brissett 10, Rayman 9, Dibartolomeo 11, Omoruyi 2, Dowtin Jr 18, Blatt 3. All: Kattash Qui le statistiche complete

La Virtus Bologna saluta il PalaDozza con un’altra vittoria europea! Le V Nere, imbattute in Eurolega nelle gare disputate al “Madison” di piazza Azzarita, hanno superato anche il Maccabi Tel Aviv giocando una partita attenta, da squadra matura.

In casa bianconera spiccano le prestazioni di Edwards, vero incubo per la difesa gialloblù, e quelle di Diouf, Morgan e Vildoza, a turno fondamentali per una Virtus che, dopo un primo quarto combattuto, ha preso il largo senza più voltarsi indietro. Per la formazione di coach Ivanovic si tratta della sesta vittoria in campo europeo, ma ora l’attenzione si sposta sulla trasferta di LBA, in programma domenica pomeriggio, sul campo della Pallacanestro Cantù.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

La Virtus Bologna è partita in modo aggressivo: Edwards e Diouf hanno subito messo in difficoltà la difesa del Maccabi, guidando i bianconeri a ottime percentuali al tiro e al 17-9 di metà quarto. Il Maccabi però ha reagito e, con un buon parziale nella seconda parte del periodo, è anche passato in vantaggio. L’ingresso di Morgan ha ridato energia alla Virtus, che ha chiuso il primo quarto avanti 26-24.

Nel secondo periodo il botta e risposta è proseguito, con ritmi alti ma percentuali in calo. Al 18’ la Virtus ha tentato un nuovo strappo: Edwards e Vildoza sono saliti in cattedra e hanno firmato il break che ha permesso alle V Nere di andare sul più quattordici, diventato poi undici proprio in chiusura di primo tempo.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo, Carsen Edwards ha continuato a colpire con regolarità, raggiungendo quota 26 punti già nei primi minuti del terzo quarto. Le sue triple, unite alle iniziative dei soliti Morgan e Diouf, hanno permesso alla Virtus di consolidare il vantaggio costruito in precedenza, chiudendo il periodo sull’80-66.

Nel quarto quarto Pajola e compagni sembravano lanciati verso una facile vittoria, ma il Maccabi ha lottato fino alla fine. La formazione israeliana nei minuti finali di gara ha rosicchiato diversi punti, arrivando anche sul meno sei. Ritrovata la lucidità necessaria, la Virtus ha restituito il break, ritrovando la doppia cifra di vantaggio e festeggiando così la vittoria finale assieme ai propri tifosi.

