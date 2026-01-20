Mercato Virtus – Dalla situazione JD Notae alla ricerca di un 2-3

La Virtus Bologna dopo aver perso Brandon Taylor volato in Grecia ha messo nuovamente gli occhi sul mercato. Dopo aver accolto Francesco Ferrari, per il quale il trasferimento da Cividale era già stato accordato in estate, in Porelli si pensa ad un ulteriore innesto. Gli infortuni di Diarra, Smailagic e Vildoza hanno ridotto a meno di 12 gli arruolabili di Ivanovic, che ne sta facendo però gran gestione.

Notae (©LBA)

Opportunità JD Notae

Il primo nome affiancato alla Virtus Bologna dopo l’addio di Taylor è stato JD Notae. L’ex Trapani, attualmente free-agent per via dell’esclusione dal campionato del club siciliano è un profilo di livello ma che al momento avrebbe poco senso. La sua presenza sugli spalti della Virtus Arena nella sfida contro Treviso ha aumentato i rumors riguardo un trasferimento in bianconero, ma il giocatore ha solamente approfittato della vicinanza con il luogo dove sta portando avanti le cure per un infortunio al ginocchio. Il classe ’98 da Convington è infatti in cura a Reggio Emilia e i problemi al ginocchio dovrebbero tenerlo lontano dal campo ancora per un paio di mesi.

Una firma che per le V Nere non risolverebbe quindi le problematica d’infermeria, anzi andrebbe ancora ad appesantirle. Da non escludere però dialoghi per il futuro, Notae è un profilo che ben si addice allo stile di gioco della nuova Virtus firmata Ivanovic.

Nuove ricerche nel mercato Virtus

Secondo quanto appreso la Virtus Bologna non sarebbe alla ricerca di un playmaker ma più di un esterno che possa giocare tra il due e il tre. Un profilo con esperienza e capacità d’inserirsi velocemente negli ingranaggi bianconeri. Il fine sarebbe quello di allungare le rotazioni sopratutto in un momento in cui giocatori come Niang, Jallow ma anche lo stesso Alston sono chiamati a ricoprire più ruoli per sopperire alle assenze.

Per Ivanovic la prerogativa indiscutibile è legata alla difesa. Si cerca quindi un giocatore che possa dare solidità senza richiedere troppe responsabilità offensive, dove il talento ai bianconeri non manca. Va ricordato come l’eventuale nuovo arrivo non potrà provenire dall’Eurolega per via del mercato interno alla competizione che si è concluso il 5 gennaio.

