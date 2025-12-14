Ivanovic: «Milano ha giocato più di squadra, dobbiamo migliorare»

La Virtus Olidata Bologna cade al Forum di Assago, uscendo sconfitta dalla sfida numero 200 contro l’Olimpia Milano. Le V Nere hanno pagato a caro prezzo i momenti di black out offensivi e difensivi che hanno indirizzato la gara in favore di Milano. Diversi sono stati i giocatori sottotono questa sera, con i soldi Vildoza, Niang ed Akele che hanno provato a tenere in vita la Virtus.

Per l’Olidata si interrompe la striscia di successi in LBA, ma ora bisogna cercare di preparare al meglio le due sfide di EuroLega in programma mercoledì e venerdì a Belgrado, contro Partizan prima e Stella Rossa poi.

LE DICHIARAZIONI DEL COACH.

Al termine della sfida del Forum di Assago, coach Ivanovic ha analizzato la sconfitta della Virtus Olidata Bologna:

«Congratulazioni a Milano, ha giocato bene e più da squadra. Dobbiamo migliorare in difesa, condividere la palla e giocare con più velocità».

«Eravamo avanti di sette punti, ma un fallo antisportivo fischiato a noi ha permesso a Milano di fare un 5-0 di parziale che ha dato fiducia all’Olimpia. Morgan ha avuto un colpo, vedremo le sue condizioni nei prossimi giorni».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook