La Virtus cade al Forum. Vince Milano 74-63

OLIMPIA MILANO – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 74-63 (21-11, 35-35; 58-49)

Olimpia Milano: Ellis 3, Ceccato 0, Booker 0, Brooks 23, Leday 14, Ricci 0, Bandirali 0, Chouenkam 0, Guduric 8, Shields 12, Nebo 14, Totè 0. All: Poeta

Virtus Bologna: Vildoza 13, Edwards 11, Pajola 2, Niang 10, Accorsi 0, Smailagic 12, Alston 0, Hackett 2, Diarra 0, Jallow 5, Diouf 1, Akele 7. Coach Ivanovic.

Si interrompe la striscia di successi in LBA della Virtus Olidata Bologna che esce sconfitta dal Forum di Assago. La sfida numero 200 tra Olimpia e Virtus la vincono i biancorossi che hanno avuto il merito di punire ogni momento di black out delle V Nere. Pajola e compagni, infatti, hanno viaggiato a corrente alternata, subendo due break pesanti, uno tra primo e secondo quarto e l’altro sul finire della terza frazione di gioco. Quest’ultimo ha di fatto deciso la gara, visto che la formazione di Poeta ha preso il largo per poi non voltarsi più indietro.

Con questo kappaò Pajola e compagni restano al secondo posto in classifica a quota 18 punti, venendo staccati da Brescia che resta da sola al primo posto. Il prossimo appuntamento dei bianconeri è in programma mercoledì sera, quando giocheranno la prima di due sfide consecutive a Belgrado, contro il Partizan.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Pronti, via ed è subito la Virtus a provare l’allungo. Il 5-0 dei bianconeri faceva ben sperare, ma l’Olimpia dopo qualche minuto di affanno è uscita fuori e, tra palle recuperate e gioco in transizione, ha risposto con un contro break di 14-2. Le oggettive difficoltà delle V Nere hanno spianato la strada ai padroni di casa che sono andati sul più dieci a fine primo quarto.

L’energia messa in campo da Brooks e Nebo ha creato non pochi problemi alla formazione di coach Ivanovic, che ha rischiato di deragliare in più occasioni. Dalla metà del secondo quarto, però, sono saliti in cattedra a turno Niang, Smailagic ed Edwards che, con pazienza, hanno riportato in partita la Virtus, capace di andare negli spogliatoi sul 35-35.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo la Virtus è riuscita a dare continuità al momento positivo avuto sul finire del primo tempo. Dopo diversi minuti di inseguimento, infatti, Pajola e compagni sono riusciti a completare la rimonta, arrivando anche ad un momentaneo più sette (45-38). Come nel primo quarto, però, Milano ha risposto piazzando un altro break, questa volta di 20-4, che le ha permesso di chiudere in vantaggio la terza frazione (58-49).

Da questo parziale negativo l’Olidata non è più riuscita a rispondere, ritrovandosi così costretta ad inseguire un avversario che non ha più lasciato chance di riaprire la sfida.

