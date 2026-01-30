La Preview di Monaco – Virtus Bolonga

La Virtus Bologna è pronta a tornare in campo in EuroLega per una nuova e impegnativa trasferta. Questa sera, con palla a due fissata alle 19.30, le V Nere saranno di scena nel Principato di Monaco per affrontare l’AS Monaco, avversaria di altissimo livello e tra le squadre più attrezzate della competizione.

Una sfida complessa per la formazione bianconera, chiamata a misurarsi contro un roster profondo e ricco di talento, nonostante un momento delicato vissuto dal club monegasco a livello societario. Per la Virtus sarà fondamentale l’approccio mentale, oltre alla capacità di restare in partita per quaranta minuti su un campo storicamente difficile.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La squadra di coach Dusko Ivanovic arriva a Montecarlo con diverse assenze che riducono le rotazioni. Non saranno della partita Smailagic, Edwards – ancora alle prese con il recupero da una sindrome influenzale – e Pajola, fermato da un’infiammazione al ginocchio sinistro. Assenze pesanti, soprattutto per intensità difensiva e letture, ma che non cambiano l’atteggiamento con cui la Virtus affronterà la gara.

Ivanovic, alla vigilia, è stato chiaro: «Sarà una partita difficile perché l’AS Monaco è una squadra veramente forte, resa ancora più complessa dalle nostre assenze. Ma abbiamo la mentalità per provare a giocare qualsiasi partita per vincere». Un messaggio che sottolinea la volontà delle V Nere di competere sempre, affidandosi alla solidità del gruppo e alla capacità di adattarsi alle difficoltà. Sulla stessa linea anche Luca Vildoza, che ha evidenziato quanto ogni partita, da qui alla fine, abbia un peso specifico enorme nel percorso europeo della Virtus.

L’AVVERSARIO DI OGGI: AS MONACO.

L’AS Monaco si presenta alla sfida come una delle formazioni più prolifiche dell’EuroLega, con 91.4 punti di media a partita e un PIR complessivo di 106.7. La squadra del Principato costruisce i propri successi su un attacco equilibrato, con ottime percentuali da due (55.8%) e da tre (36.4%), e su una notevole condivisione del pallone, testimoniata dai 20.7 assist di media.

Il leader tecnico è Mike James, riferimento offensivo con 16.6 punti e 6.5 assist, affiancato da giocatori di grande esperienza e qualità come Nikola Mirotic e Alpha Diallo, e tiratori pericolosi come Elie Okobo e Matthew Stratzel. La presenza fisica di Daniel Theis e la profondità del roster rendono Monaco particolarmente pericolosa soprattutto tra le mura amiche. Al netto delle incertezze extra-campo, la Virtus dovrà affrontare una squadra completa, intensa e capace di colpire in molti modi.

