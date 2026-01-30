Vildoza regala una vittoria incredibile alla Virtus sul campo del Monaco per 84-82!

AS MONACO – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 82-84 (30-22, 51-44; 65-62)

As Monaco: Okobo 12, Blossomgame 14, Michineau 0, Theis 12, Diallo 8, Hayes 0, Tarpey 3, Begarin 0, Nedovic 4, Stratzel 11, Mirotic 1, James 17. All: Spanoulis

Virtus Bologna: Vildoza 13, Niang 2, Accorsi 0, Alston Jr 19, Canka 0, Hackett 7, Ferrari 0, Morgan 15, Diarra 9, Jallow 2, Diouf 6, Akele 11. All: Ivanovic

Finisce con la vittoria in volata

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Avvio a due facce per la Virtus Bologna. Dopo una buona prima parte di quarto, con Alston e Morgan riferimenti offensivi, alcune disattenzioni difensive hanno favorito il break del Monaco, avanti 28-20.

Nel secondo periodo un Alston impeccabile al tiro ha riportato la Virtus fino al 42 pari, ma un nuovo calo nel finale ha permesso ai monegaschi di chiudere il primo tempo sul 51-44.

Secondo Tempo.

Nel terzo quarto la sfida si è accesa. Le due squadre hanno alzato l’intensità in difesa. La Virtus ha avuto il merito di restare aggrappata alla partita, resistendo ad ogni tentativo di spallata dell’avversario. Il quarto si è cosi chiuso con il Monaco in vantaggio 65-62.

Nel quarto periodo, spinta dalla grinta di Hackett, la Virtus ha provato la fuga riuscendo a trovare continuità e volando sul più undici (77-66). Il Monaco, però, non è caduto e si è rifatto sotto nel finale. Mike James rimette i suoi avanti ma dopo diverse fatiche il canestro decisivo lo segna Vildoza che regala il successo ai auoi per 84-82.

