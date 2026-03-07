La Virtus vince anche a Napoli! Battuta la Guerri 90-71

GUERRI NAPOLI – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 71- 90 (21-16, 40-39; 50-63)

Guerri Napoli: Whaley 3, Flagg 10, El-Amin 5, Faggian 0, Gloria 0, Zemaitis 9, Treier 9, Gentile 5, Caruso 9, Totè 10, Bolton 11. All: Magro

Virtus Bologna: Vildoza 3, Baiocchi 2, Edwards 6, Niang 10, Accorsi 1, Smailagic 10, Alston Jr 9, Ferrari 19, Morgan 14, Diarra 14, Diouf 0, Akele 2. Coach Ivanovic.

Le statistiche complete

La Virtus Bologna conquista una vittoria importante in trasferta superando Napoli con un netto 90-71 al termine di una gara più complessa di quanto dica il punteggio finale.

La squadra di Dusko Ivanovic, priva di Pajola e Hackett e reduce dalla trasferta europea di Madrid, ha dovuto stringere i denti soprattutto nella prima metà di partita, trovando però nel corso del match energia dalla profondità del roster.

Decisiva la prova di Francesco Ferrari, autore di 19 punti, ben supportato da Aliou Diarra e Matt Morgan. Nella ripresa i bianconeri hanno cambiato passo grazie alla difesa, controllando il ritmo e prendendo definitivamente il comando della gara.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

L’avvio è favorevole a Napoli, più brillante e capace di sfruttare le difficoltà offensive della Virtus, arrivando fino al +10 sul 21-11. I bianconeri reagiscono nel finale di primo quarto e chiudono sul 21-16.

Nel secondo periodo Napoli resta avanti, ma la Virtus cresce con l’intensità difensiva e con l’impatto di Matt Morgan e soprattutto di Francesco Ferrari, che segna 10 punti riportando Bologna a contatto: all’intervallo è 40-39.

Secondo Tempo.

La svolta arriva nel terzo quarto: la Virtus alza ulteriormente la pressione difensiva e piazza un parziale di 11-0 che vale il primo vero vantaggio sul 51-40. Con Diarra dominante a rimbalzo e Ferrari ancora protagonista, Bologna scappa sul 63-50.

Nell’ultimo periodo la squadra di Ivanovic gestisce e allunga fino al definitivo 90 – 71.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook