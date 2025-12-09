Niang: «Sono contento di come ho giocato»

La Virtus Olidata Bologna prosegue il suo momento d’oro in campionato, centrando contro il Derthona Tortona la settima affermazione consecutiva. Alla Virtus Arena la partita non si è messa subito in discesa, ma la squadra bianconera ha saputo cambiare marcia dopo un avvio complicato: maggiore aggressività difensiva, ritmo più alto e scelte più lucide hanno progressivamente indirizzato la sfida dalla parte delle V Nere.

In questo contesto, uno dei principali artefici del successo è stato Saliou Niang, autore di una prestazione concreta e preziosa nei momenti chiave. Il numero 7 ha chiuso con 14 punti e 9 rimbalzi, risultando determinante sia sotto i tabelloni sia nel dare continuità all’attacco virtussino.

Quella contro Tortona è stata una delle prestazioni più solide della stagione per Saliou Niang, che ha saputo abbinare impatto fisico, efficacia difensiva e una rinnovata lucidità nei momenti cruciali del match. La sua presenza a rimbalzo, unita alla capacità di attaccare il ferro con convinzione, ha dato alla Virtus un assetto più equilibrato e difficile da contenere.

LE PAROLE DI NIANG.

Al termine della gara, lo stesso Niang ha raccontato così la sua prova ai microfoni di LBA TV:

«So che sto attraversando un periodo di oggettiva difficoltà, ma sono contento di come ho giocato. Abbiamo vinto contro una grande squadra e siamo riusciti a fermarli. Ora ci aspetta una sfida tosta a Milano contro l’Olimpia, stiamo attraversando un buon periodo e puntiamo a proseguire su questa strada».

