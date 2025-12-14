La Preview di Olimpia Milano – Virtus Olidata Bologna

Il grande classico del basket italiano torna protagonista nella domenica di LBA. L’EA7 Emporio Armani Milano ospita la Virtus Olidata Bologna all’Unipol Forum oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 20.00, in una sfida che vale punti pesanti e soprattutto gerarchie. L’Olimpia arriva all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo le vittorie contro Trento in campionato e Panathinaikos in Eurolega, mentre la Virtus si presenta ad Assago reduce dal successo interno su Tortona e dal primo stop casalingo europeo contro l’Hapoel Tel Aviv. Il match, trasmesso su LBATV, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket, sarà diretto da Rossi, Giovannetti e Perciavalle.

COME CI ARRIVA LA VIRTUS.

Non poteva durare all’infinito l’imbattibilità interna in Eurolega della Virtus, spezzata dalla capolista Hapoel Tel Aviv al termine di una gara controllata per oltre tre quarti. I bianconeri hanno toccato più volte la doppia cifra di vantaggio, dominando a rimbalzo e nella circolazione di palla, ma hanno pagato la scarsa lucidità nei minuti decisivi e alcune palle perse sanguinose. Ivanovic ha parlato di “regalo” fatto agli avversari, sottolineando la mancanza di cattiveria difensiva nei momenti chiave.

Ora però non c’è tempo per voltarsi indietro: il calendario propone subito il big match di Assago, primo atto di un tour de force che porterà la Virtus anche alla doppia trasferta di Belgrado. La preparazione sarà ridotta al minimo, con l’attenzione rivolta soprattutto al recupero delle energie fisiche e mentali.

L’AVVERSARIO DI OGGI: OLIMPIA MILANO.

Milano arriva alla sfida con una fisionomia sempre più chiara e con diverse opzioni offensive. Armoni Brooks è il principale terminale, leader per punti e valutazione, mentre Shields garantisce affidabilità e presenza nei momenti caldi. Sotto canestro Booker e Nebo assicurano fisicità, rimbalzi e protezione del ferro, mentre Quinn Ellis sta crescendo come uomo ovunque, capace di incidere su entrambi i lati del campo.

Nonostante un’infermeria affollata, l’Olimpia resta profonda e compatta, forte anche di una tradizione casalinga nettamente favorevole. Contro questa Virtus, serviranno solidità difensiva e continuità per confermarsi padrona del classico e lanciare un segnale forte al campionato.

