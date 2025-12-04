Pajola: «Il bilancio è positivo, possiamo ancora crescere»

Si è svolto nel tardo pomeriggio di ieri, presso il Temporary Store della Virtus Bologna situato al Gran Reno, il secondo Meet & Greet, che ha visto protagonisti il capitano bianconero Alessandro Pajola e Matt Morgan.

LE PAROLE DEL CAPITANO.

Il numero 6 bianconero, poco prima di dedicarsi ai tanti tifosi arrivati al Gran Reno, ha scambiato qualche parola con la stampa. Queste le sue dichiarazioni:

«Il bilancio fino a questo momento è positivo. In campionato stiamo facendo molto bene, a parte la défaillance in casa contro Cremona, mentre in Eurolega abbiamo protetto il fattore campo, sbagliando però a non cogliere le tante occasioni avute in trasferta. L’inesperienza, e non solo, ci è costata cara, ma sono sicuro che possiamo continuare a fare bene e crescere, anche perché siamo stati vicini a vincere su campi importanti».

«Ho imparato tanto da Belinelli e non solo. Peccherò sicuramente in qualcosa, ma sto imparando questo nuovo ruolo. Ho ampi margini di miglioramento: è una sfida che mi stimola a fare bene, sia in campo che fuori».

«Queste cose vengono naturali. Con Matt c’è stato un feeling speciale anche fuori dal campo e, di conseguenza, le cose riescono meglio anche in campo. Bisogna segnare, è chiaro, ma capirsi con uno sguardo e sapersi muovere insieme sul parquet aiuta sicuramente».

«Questa pausa ci ha aiutato: nelle sconfitte pesano anche il fatto di non aver avuto tempo per allenare alcune situazioni. Questo riposo è servito; nei giorni scorsi abbiamo lavorato sui nostri errori e sulle situazioni tecnico-tattiche. Sono aspetti che a volte non riesci a curare quando le partite sono ravvicinate. Speriamo di raccoglierne i frutti nelle prossime settimane».

