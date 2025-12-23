Alessandro Pajola è il Best ITA della 12ª giornata di LBA

Alessandro Pajola si prende la scena nel 12° turno della Serie A Unipol 2025/26. Lo fa nel modo che meglio rappresenta la sua crescita e il suo ruolo all’interno della Virtus Olidata Bologna.

Il capitano bianconero è stato infatti nominato Best ITA Fastweb della giornata, riconoscimento assegnato tramite le votazioni dei tifosi. Ha superato la concorrenza di Andrea Mezzanotte del Banco di Sardegna Sassari e Leonardo Candi dell’Umana Reyer Venezia.

DECISIVO NELLA VITTORIA CONTRO BRESCIA.

La consacrazione arriva nel successo casalingo della Virtus per 86-76 contro la Germani Brescia. È stata una partita solida e controllata nella quale Pajola ha firmato la sua miglior prestazione stagionale. Il numero 6 bianconero ha chiuso con 17 punti, frutto di un eccellente 5/7 al tiro,. Ha dimostrato grande efficacia offensiva e una selezione di conclusioni sempre lucida. A questi si aggiungono 4 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi. Ha raggiunto una valutazione complessiva di 24 che racconta alla perfezione l’impatto totale avuto sul match.

Oltre ai numeri, a colpire è stata la leadership mostrata dal capitano. Pajola ha guidato la squadra nei momenti di maggiore pressione, dando ritmo all’attacco e garantendo intensità difensiva. Questa è da sempre il marchio di fabbrica del suo gioco. Pajola conferma di essere una pedina fondamentale nello scacchiere bianconero. È uno dei profili italiani più affidabili e completi del campionato, pronto a incidere ancora nelle prossime sfide della Virtus.

