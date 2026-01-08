Virtus, notte amara ad Atene: il Panathinaikos vince 84-71

PANATHINAIKOS ATENE – VIRTUS BOLOGNA 84-71 (23-15, 39-33; 56-48)

Panathinaikos Atene: Shorts 4, Kalaitzakis 0, Osman 11, Holmes 16, Sloukas 5, Rogkavopoulos 5, Samodurov 0, Grant 7, Nunn 21, Faried 2, Hernangomez 9, Yurtseven 2. All: Ataman

Shorts 4, Kalaitzakis 0, Osman 11, Holmes 16, Sloukas 5, Rogkavopoulos 5, Samodurov 0, Grant 7, Nunn 21, Faried 2, Hernangomez 9, Yurtseven 2. All: Ataman Virtus Bologna: Edwards 24, Pajola 6, Niang 0, Accorsi 0, Smailagic 2, Taylor 6, Alston Jr 0, Hackett 6, Morgan 12, Jallow 3, Diouf 2, Akele 10. Coach Ivanovic.

Edwards 24, Pajola 6, Niang 0, Accorsi 0, Smailagic 2, Taylor 6, Alston Jr 0, Hackett 6, Morgan 12, Jallow 3, Diouf 2, Akele 10. Coach Ivanovic. Le statistiche complete

La Virtus cade ad Atene al termine di una partita mai realmente nelle sue mani, segnata da troppi passaggi a vuoto e da un attacco incapace di trovare continuità. Le V Nere hanno vissuto di fiammate e momenti isolati, senza però riuscire a impensierire fino in fondo un Panathinaikos che, superato un avvio complicato, ha preso progressivamente il controllo della gara. I greci hanno respinto con lucidità ogni tentativo di rimonta bianconera, sfruttando gli errori e le occasioni sprecate da una Virtus che in più frangenti avrebbe potuto restare agganciata al match o addirittura mettere la testa avanti.

A pesare è stata anche l’assenza pesantissima di Luca Vildoza, mentre la serata da zero punti di Alston Jr, mai entrato realmente in partita, ha tolto ulteriori soluzioni offensive alla squadra di Ivanovic. In un contesto difficile, l’unica nota positiva è arrivata da Akele, combattivo e generoso, simbolo di una Virtus che ha lottato ma senza trovare la necessaria qualità per cambiare l’inerzia dell’incontro. Le V Nere torneranno in campo domenica pomeriggio, ore 18.30, per affrontare un’importante sfida di LBA sul campo della Reyer Venezia.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Polveri bagnate in avvio di partita, con Virtus e Panathinaikos che hanno faticato a trovare la via del canestro. Le V Nere, però, non sono riuscite a sfruttare l’inizio complicato del Pana, che nel finale del primo quarto ha piazzato un break di 9-0 valso il momentaneo 23-15.

Il blackout offensivo di Pajola e compagni è proseguito anche nel secondo periodo: Osman, vero rebus per la Virtus, ha trascinato la formazione greca, capace di toccare anche i dodici punti di vantaggio. Nel momento di massima difficoltà è stato Daniel Hackett a ridare ordine ai bianconeri, che sono rientrati fino a un solo possesso di distanza, prima della tripla di Nunn allo scadere che ha fissato il punteggio sul 39-33 Panathinaikos all’intervallo.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo la Virtus, tornata a meno due, ha avuto la palla del sorpasso, ma dall’errore al tiro sono nate palle perse che hanno acceso il Panathinaikos: il parziale di 14-3 firmato Nunn e Holmes ha riportato le V Nere a meno tredici, poi otto a fine terzo quarto.

Ogni tentativo di rimonta della Virtus è stato prontamente respinto dai Greci, che nel quarto periodo hanno gestito la situazione fino alla sirena finale. La sfida si è così chiusa con la vittoria del Panathinaikos, uscito vincente per 84-71.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook