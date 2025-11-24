Vildoza: «Partita matura su un campo difficile, siamo felici per la vittoria»

La vittoria della Virtus Olidata Bologna sul campo di Cantù porta ancora una volta la firma di Luca Vildoza, protagonista di una prestazione completa e di grande personalità. Con 12 punti, 5 rimbalzi e 7 assist, il play argentino ha guidato la V Nera con lucidità e leadership, interpretando il match con maturità e dimostrando di essere ormai un riferimento assoluto nella struttura tattica di coach Ivanovic.

Oltre ai numeri, a colpire è stata la capacità di Vildoza di alzare il livello nelle fasi più delicate della sfida, dettando i ritmi, dando ordine al gioco e trovando soluzioni pesanti quando la partita rischiava di riaprirsi. L’argentino, a fine gara ai microfoni di LBA TV, ha riconosciuto il valore collettivo del successo e l’approccio difensivo come chiave per portare a casa una gara complessa.

LE DICHIARAZIONI DI LUCA VILDOZA.

Al termine della partita vinta al PalaDesio, Vildoza ha sottolineato l’importanza dell’identità difensiva mostrata dalla Virtus: «Penso che abbiamo messo in campo una buona difesa, abbiamo mostrato di avere carattere, giocando una partita matura su un campo difficile come quello di Cantù».

Il play argentino ha poi espresso la soddisfazione del gruppo per il risultato ottenuto: «Siamo felici per la vittoria».

Consapevole dei ritmi serrati imposti dal calendario, Vildoza ha evidenziato quanto poco tempo resti per recuperare energie e mantenere alta la concentrazione: «Il tempo per recuperare le energie è poco, speriamo che l’infortunio di Pajola non sia niente di grave ma dobbiamo guardare avanti per dimostrare che tipo di squadra siamo».

