BasketVirtus Bologna
Ivanovic: «Partita giocata con serietà»
Le dichiarazioni di coach Ivanovic al termine della partita di EuroLega vinta dalla Virtus Bologna contro il Partizan
La Virtus Bologna, a distanza di due mesi dall’ultima volta, ritrova il successo in trasferta in EuroLega. Come nella scorsa stagione, le V Nere vincono a Belgrado superando il Partizan con un netto 86-68. Il successo matura soprattutto nel secondo tempo, quando al rientro dagli spogliatoi la formazione di coach Ivanović alza sensibilmente il livello, giocando minuti di assoluta qualità su entrambe le metà campo.
Menzione speciale per Alston Jr, Niang, Diouf, Akele e Smailagić, protagonisti nel momento chiave del match, capaci di azzannare la partita quando contava di più. Fondamentale anche il contributo di Matt Morgan, decisivo nel secondo quarto nel rimettere in carreggiata i compagni.
Con un parziale di 16-0, infatti, Pajola e compagni prendono il largo, arrivando a toccare anche i ventitré punti di vantaggio. Per le V Nere si tratta di una vittoria di grande importanza, che restituisce morale a una squadra reduce da due k.o. difficili da digerire per come maturati. Ora l’obiettivo è fare bottino pieno, provando a centrare il successo anche nella sfida in programma venerdì sera alle 20.45, sempre a Belgrado, ma contro la Stella Rossa.
LE DICHIARAZIONI DEL COACH.
Al termine della gara ha parlato in conferenza stampa il capo allenatore della Virtus Bologna, Dusko Ivanovic, che ha così commentato la partita:
«Abbiamo giocato con serietà, mettendo pressione in difesa e giocando con più facilità in attacco. Questo è accaduto soprattutto nel secondo tempo, bella vittoria».
