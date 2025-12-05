Ivanovic: «Abbiamo avuto la pazienza necessaria per vincere»

La Virtus Bologna conserva l’imbattibilità casalinga in EuroLega. Le V Nere battono Dubai 79-78, conquistando due punti pesanti per la classifica al termine di una gara molto fisica, rimasta in equilibrio fino all’ultimo secondo. A decidere la sfida è stato un Luca Vildoza praticamente perfetto, che nel momento più importante del match si è caricato la squadra sulle spalle segnando con costanza da tre punti, e recuperando il pallone che ha regalato alla Virtus la vittoria finale.

L’MVP del match è chiaramente il numero 1 bianconero. Grazie ai suoi 11 punti, conditi anche da 4 palloni recuperati e 5 assist, Vildoza ha segnato ai compagni la strada verso la vittoria. Un contributo importante, seppur a corrente alternata, lo ha dato il solito Carsen Edwards che ha chiuso la sfida con 23 punti realizzati, 2 palloni recuperati e 3 assist. Ora le V Nere avranno poco più di due giorni per ricaricare le pile, e preparare la sfida di LBA in programma lunedì alle 18.30, alla Virtus Arena contro Tortona.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato in sala stampa il capo allenatore bianconero, Dusko Ivanovic:

«Dopo i dieci giorni di pausa ed il cambio di palazzo abbiamo conquistato una vittoria importante. Abbiamo approcciato bene, pronti per giocare una partita dura e combattuta per tutti i quaranta minuti, mancando un po’ nel secondo quarto sotto l’aspetto dell’energia. Siamo stati però bravi ad avere la pazienza giusta nel secondo tempo conquistando la vittoria finale».

«Abbiamo iniziato con Akele in campo perchè ha giocato spesso bene in difesa in passato. Ho fiducia in lui, sta migliorando sempre di più la condizione fisica e ci ha dato una grossa mano stasera».

