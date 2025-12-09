Polonara: «Sono stato accolto in un modo davvero bello: una serata che non dimenticherò»

La Belinight non è stata soltanto una celebrazione della straordinaria carriera di Marco Belinelli, ma anche un momento di forti emozioni. Tra i protagonisti più attesi della serata, alla Virtus Arena è tornato Achille Polonara, accolto da un’ovazione sincera del pubblico bianconero, che conserva un affetto particolare per l’azzurro.

Il ritorno di Polonara ha aggiunto ulteriore intensità a un evento già denso di significato. L’ex giocatore della Virtus ha assistito alla cerimonia dedicata al capitano: il video celebrativo, la gigantografia “Grazie Beli” voluta dal presidente Zanetti e la presenza di tanti compagni di viaggio hanno reso l’atmosfera unica. Per molti è stata l’occasione di rivivere ricordi, vittorie e momenti difficili condivisi, che restano legati in modo indissolubile alla storia recente della società.

Rivedere Polonara all’Arena ha rappresentato anche un messaggio di forza e di continuità umana, simbolo del valore dei rapporti costruiti all’interno della famiglia bianconera.

LE PAROLE DI POLONARA E IL PENSIERO DI DUSKO IVANOVIC.

Al termine della serata, Polonara ha raccontato la sua emozione con parole profonde:

«È stata una serata emozionante, perché il Beli ha dato ufficialmente l’addio al basket giocato e poi perché sono tornato alla Virtus Arena e sono stato accolto in un modo veramente bello. Marco è stato importante per me in questo periodo, soprattutto quando mi trovavo in terapia intensiva. Mi è stato sempre vicino, come fosse un fratello maggiore».

A rendere ancora più significativo il momento è stato anche il commento di coach Duško Ivanović, che in conferenza stampa ha aggiunto un pensiero spontaneo e affettuoso:

«Sono molto molto contento perché, oltre alla vittoria, abbiamo celebrato una leggenda come Marco Belinelli e perché ho incontrato Polonara, che non vedevo dall’ultima partita che aveva giocato».

Parole che testimoniano quanto il ritorno di Polonara abbia toccato da vicino non solo i tifosi, ma anche chi ha condiviso con lui uno spogliatoio e un percorso sportivo di grande intensità.

