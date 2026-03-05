La Preview di Real Madrid – Virtus Bologna

La Virtus Bologna, archiviata la sosta delle Nazionali, torna in campo per una nuova sfida europea. Oggi, Giovedì 5 marzo 2026, alle 20:45, le Vu Nere affrontano il Real Madrid nel Round 30 di Regular Season.

Con otto partite ancora da giocare dopo questa giornata, ogni possesso inizia ad avere il sapore della resa dei conti. Per la Virtus è un banco di prova tecnico e mentale contro una delle corazzate della competizione. Il match sarà trasmesso su Sky Sport, ma l’attenzione è tutta rivolta al parquet bolognese.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

Dopo la pausa per le Nazionali, il gruppo bianconero ha potuto lavorare con maggiore continuità per ritrovare condizione e brillantezza. Febbraio è stato complesso tra acciacchi e risultati discontinui, ma marzo impone un cambio di marcia.

Contro il Real servirà una Virtus intensa e lucida, capace di controllare il ritmo e di reggere l’urto fisico. Fondamentale l’impatto difensivo, così come la gestione dei possessi nei momenti chiave. Le Vu Nere dovranno evitare blackout prolungati: contro una squadra di questo calibro, i parziali possono scavare solchi difficili da colmare.

L’AVVERSARIO DI OGGI: REAL MADRID.

Il Real Madrid ha numeri da contender: 87.4 punti di media e 103.2 di PIR testimoniano una squadra profonda e completa. La regia è nelle mani di Facundo Campazzo, leader tecnico ed emotivo, mentre sugli esterni il talento di Mario Hezonja e la solidità di Gabriel Deck garantiscono punti e versatilità.

Sotto canestro domina la presenza di Walter Tavares, fattore decisivo a rimbalzo e in protezione del ferro. Madrid tira con alte percentuali da due (57%) e controlla il ritmo grazie a esperienza e profondità. Per la Virtus sarà cruciale limitare le palle perse e togliere fiducia ai blancos fin dalle prime battute.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook