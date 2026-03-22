La Preview di Pallacanestro Reggiana – Virtus Olidata Bologna

La sfida tra UNA Hotels Reggio Emilia e Virtus Olidata Bologna accende la domenica di LBA: palla a due fissata per le 19.30 al Pala Bigi, con diretta su LBATV e Sky Sport Basket. Un confronto sempre sentito, che mette di fronte due squadre in buon momento di forma e con obiettivi importanti in campionato.

La Reggiana arriva dal successo contro Sassari, ma anche dalla delusione europea per l’eliminazione nei quarti di FIBA Europe Cup contro Murcia. La Virtus, invece, è reduce dalla prestigiosa vittoria contro Milano in campionato e dalla trasferta europea contro l’Hapoel Tel Aviv. All’andata, successo virtussino in volata per 80-78, con Morgan protagonista da 21 punti.

IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.

La Virtus Olidata Bologna si presenta al Pala Bigi con grande fiducia dopo il successo contro Milano, una vittoria che ha dato ulteriore slancio alla squadra di Dusko Ivanovic nella corsa ai vertici della classifica.

Dal punto di vista tecnico, i bianconeri dovranno però fare i conti con l’assenza di Alessandro Pajola, fermo per una lesione al menisco del ginocchio sinistro. Un’assenza pesante, soprattutto per l’equilibrio difensivo e la gestione dei ritmi.

All’andata, la Virtus ha trovato risposte importanti da Morgan, Hackett e Diouf, quest’ultimo ex della gara, cresciuto proprio nel settore giovanile reggiano. Sarà fondamentale replicare quella solidità offensiva, ma soprattutto limitare i punti di forza della Reggiana, in particolare il gioco in post basso e le situazioni di pick and roll.

Come sottolineato dallo staff tecnico bianconero, serviranno carattere e attenzione su ogni possesso per uscire da un campo storicamente complicato.

L’AVVERSARIO DI OGGI: PALLACANESTRO REGGIANA.

La UNA Hotels Reggio Emilia arriva alla sfida contro la Virtus con un ottimo ruolino recente: sei vittorie nelle ultime sette partite di campionato. Un rendimento che testimonia la crescita della squadra allenata da Dimitris Priftis.

Il Pala Bigi rappresenta un fattore importante, soprattutto contro una squadra di alto livello come Bologna. La Reggiana cercherà di sfruttare le proprie armi principali: difese variabili, buon utilizzo del pick and roll e una presenza efficace nel gioco interno, aspetti che avevano già creato problemi alla Virtus nella gara d’andata.

Restano però da monitorare le condizioni di alcuni giocatori chiave: Barford e Uglietti non sono al meglio e verranno valutati fino all’ultimo. Un elemento che potrebbe incidere sulle rotazioni e sull’intensità della squadra.

Tra gli ex della gara anche Michele Vitali, cresciuto nel vivaio virtussino e protagonista in passato con la maglia bianconera.

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