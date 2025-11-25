Ivanović: «Decisivi i rimbalzi offensivi»

Occasione sprecata dalla Virtus Bologna che, come già accaduto poche settimane fa a Barcellona, ha soltanto sfiorato la vittoria. La partita, rimasta in equilibrio fino agli ultimi minuti, ha visto le V Nere incapaci di sfruttare le occasioni create, dovendo così arrendersi a un Fenerbahce che ha comunque faticato non poco a trovare le giuste contromosse contro Pajola e compagni. Nel finale le giocate di Nik Melli, unite a qualche errore banale della Virtus, hanno pesato sul risultato; i bianconeri sono così incappati in un’altra sconfitta esterna, la settima su otto gare disputate, restando vicini alla zona play-in ma, al momento, ancora fuori.

Ora le V Nere potranno beneficiare di qualche giorno di riposo, complice la pausa per gli impegni della Nazionale italiana, prima di tornare in campo il prossimo 5 dicembre, alla Virtus Arena, contro il Dubai Basketball. La sfida contro la formazione degli Emirati Arabi sarà la prima di tre partite casalinghe consecutive che vedranno la Virtus ospitare, nell’ordine, Tortona (LBA, lunedì 8 dicembre) e l’Hapoel Tel Aviv (Eurolega, 12 dicembre).

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA.

Al termine della gara ha parlato il coach bianconero, Dusko Ivanovic:

«È stata una partita dura, rimasta in equilibrio fino alla fine. Abbiamo giocato bene in difesa, ma abbiamo avuto qualche palla persa di troppo in attacco. La sfida è stata poi decisa dalla differenza nei rimbalzi offensivi, che ha influito negativamente sull’esito della partita per noi».

