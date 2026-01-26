Ronci: «Così crescono i giovani. Alla Virtus servono pazienza e coraggio»

Dopo la vittoria esterna contro Cremona in LBA, il Direttore Generale della Virtus Olidata Bologna, Paolo Ronci, ha commentato il successo ai microfoni di Sky Sport, evidenziando il valore del risultato e il percorso di crescita intrapreso dal club bianconero, con un’attenzione particolare allo sviluppo dei giovani italiani.

LA LINEA DELLA VIRTUS: FIDUCIA, PAZIENZA E IDENTITA’.

«Siamo soddisfatti ed orgogliosi perché non è facile vincere su un campo come quello di Cremona», ha dichiarato Ronci, sottolineando poi l’importanza del contributo dei più giovani: «Siamo felici perché abbiamo vinto con tanti ragazzi giovani, Niang che oramai gioca come un veterano, Accorsi e Ferrari. Questo dimostra che anche gli italiani possono stare in campo, pur giocando con una maglia importante come quella della Virtus». Il Direttore Generale ha quindi ribadito la necessità di avere coraggio e continuità nel lavoro: «Bisogna avere pazienza e coraggio, parliamo di ragazzi di talento. Coach Ivanovic non guarda l’età ma quello che si fa in allenamento».

Ronci ha invitato a superare i luoghi comuni, portando esempi concreti: «Bisogna uscire dallo stereotipo classico, per fortuna che Pajola ad esempio è rimasto con noi sfruttando al meglio gli insegnamenti di Djordjevic, Markovic e Teodosic». Fondamentale, in questo processo, il ruolo dei veterani: «Ora ci sono Pajola stesso, Hackett ed in passato Belinelli che, giocando da veterani, insegnano a questi ragazzi. Non sempre le cose vanno bene, è logico, ma bisogna continuare a crederci perché il talento non manca».

Infine, l’attenzione al clima di squadra e al lavoro quotidiano: «Aiutiamo i ragazzi a dare il meglio, fin dalla pre-season puntiamo a creare chimica ed empatia che sono caratteristiche importanti. Abbiamo dei veterani che sono bravi a tenere tutto sotto controllo, siamo felici del clima che si respira in squadra». Un messaggio chiaro anche all’ambiente: «Bisogna stare vicino alla squadra sia nei momenti felici che in quelli difficili». Ora, però, lo sguardo è già rivolto al futuro: «Ora pensiamo alla prossima partita in Eurolega».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook