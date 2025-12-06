La Virtus dà il segnale giusto: carattere, rimonta e identità

La Virtus esce dalla sfida contro Dubai con una vittoria che vale più dei semplici punti in classifica. Vale perché dà un segnale chiaro e racconta di una squadra che non molla mai, che resta lucida anche quando la partita sembra sfuggire di mano, e che trova nel carattere la chiave per ribaltare ogni difficoltà. Un successo costruito azione dopo azione, grazie alla compattezza del gruppo e alla capacità di mantenere la testa dentro la gara fino all’ultimo possesso.

SEGNALI DI UNA GRANDE SQUADRA.

Lo spirito che ha guidato la rimonta bianconera è evidente nelle parole dei protagonisti: «È stata una grande vittoria per noi. Abbiamo continuato a lavorare sodo restando uniti dopo un paio di momenti difficili» ha dichiarato a fine gara la guardia, sottolineando come l’energia e la determinazione del collettivo abbiano fatto la differenza nei frangenti più delicati. «Alcuni ragazzi si sono fatti avanti e hanno messo a segno giocate importanti, e sono semplicemente felice che abbiamo ottenuto la vittoria».

Ma a sintetizzare al meglio lo spirito della Virtus è il commento di coach Dusko Ivanovic, che guarda oltre il risultato: «Questo è il primo segnale che dà una buona squadra. Potevamo perdere questa gara, ma abbiamo dimostrato di avere carattere, lottando fino alla fine. In futuro ci saranno partite vinte e perse, ma questa è la strada giusta».

Una strada fatta di sacrificio, unità e determinazione: valori che la Virtus ha mostrato con forza e che, se confermati, potranno portare lontano questa squadra.

BELINIGHT: IL TRIBUTO A UN’ICONA BIANCONERA.

Lunedì 8 dicembre, in occasione della sfida di campionato contro Tortona, la Virtus Olidata Bologna vivrà una serata dal sapore speciale: la “Belinight”, un omaggio a Marco Belinelli e alla sua storia con la Vu Nera.

Non si tratta solo di celebrare un grande ex giocatore, ma di riconoscere il valore di una figura che continua a far parte del presente bianconero nel ruolo di Brand Ambassador e Basketball Advisor, portando dentro la società la visione e la competenza accumulate in una carriera unica nel suo genere.

L’evento accompagnerà il pubblico fin dal pomeriggio, con iniziative pensate per ripercorrere il suo cammino: dal coinvolgimento del settore giovanile, a un momento di incontro con i tifosi, fino a un video-tributo che verrà proiettato nel prepartita. Anche l’intervallo sarà dedicato ai suoi ricordi più iconici, compresa la vittoria al Three-Point Contest dell’All-Star Game NBA 2014, celebrata in un contest speciale aperto al pubblico della Virtus Arena. Per l’occasione, è stata realizzata anche una t-shirt celebrativa in edizione limitata.

La “Belinight” non è solo un evento promozionale: è un modo per ricordare quanto Belinelli abbia dato alla Virtus, e quanto della Virtus viva ancora in lui. Un legame profondo, fatto di appartenenza, riconoscenza e passione condivisa.

