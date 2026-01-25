Jakovljevic: «Sfida delicata, servirà massima aggressività»

La Virtus Olidata Bologna, reduce dal tour de force in EuroLega che l’ha vista affrontare due sfide a distanza di quarantotto ore, torna in campo per una nuova sfida di LBA sul campo della Vanoli Cremona. I due giorni avuti per preparare la gara sono stati sfruttati al meglio dalle V Nere, che dopo aver riaccolto in campo Luca Vildoza nella sfida persa contro la Stella Rossa Belgrado, ritrovano anche Aliou Diarra, fuori da un mese, e Francesco Ferrari. Ancora indisponibile, invece, Alen Smailagic.

LE DICHIARAZIONI PRE-PARTITA.

Alla vigilia della gara di LBA, in programma domani alle ore 20.30, ha parlato l’Assistant Coach bianconero, Nenad Jakovljevic. Queste le sue dichiarazioni:

«Ci aspetta una partita delicata, contro una squadra che ha messo in difficoltà tante avversarie e ha dimostrato di poter vincere contro tutti. Ci ricordiamo bene la partita dell’andata, dove ci hanno messo in difficoltà e sono riusciti a vincere al Paladozza. Vogliamo rifarci e giocare con molta più aggressività: sarà necessario fermare la loro transizione e mettere molta attenzione sulle loro conclusioni da tre punti, essendo Cremona la squadra che tenta più tiri dall’arco in tutto il campionato. Sono molto aggressivi a rimbalzo, sia in attacco che in difesa: in generale vincere i duelli di uno contro uno in difesa sarà fondamentale per noi e per farlo vogliamo scendere in campo con determinazione ed energia».

