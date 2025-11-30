Virtus: Smailagic verso il rientro, Taylor resta fermo

La Virtus Bologna approfitta della pausa per gli impegni della Nazionale per rifiatare dopo un avvio di stagione estremamente intenso. Le V Nere, prime in classifica in LBA e pienamente in corsa per un posto nei play-off di EuroLega, arrivano allo stop con la consapevolezza di aver costruito un’identità solida e un fortino casalingo al PalaDozza, dove l’unica sconfitta è arrivata contro Cremona. Ora lo sguardo è rivolto al ritorno alla Virtus Arena, pronta a inaugurare ufficialmente la sua prima gara il 5 dicembre 2025 contro Dubai, appuntamento che segnerà un nuovo capitolo della storia bianconera.

SITUAZIONE INFORTUNI: SMAILAGIC VERSO IL RIENTRO, TAYLOR AI BOX

Le settimane precedenti alla pausa non sono state semplici per coach Dusko Ivanovic, costretto a fare a meno contemporaneamente di Alen Smailagic e Brandon Taylor.

Smailagic, uno dei pilastri del roster, aveva inizialmente convissuto con un problemino alla mano, che non gli aveva impedito di scendere in campo. A fermarlo è stata poi una contusione al piede, che ha richiesto prudenza e lavoro specifico. Il serbo ha però sfruttato al massimo questi giorni di pausa, intensificando gli allenamenti individuali per ritrovare brillantezza e mobilità: il suo rientro per la sfida contro Dubai appare sempre più probabile.

Più lungo invece il percorso di recupero per Brandon Taylor. L’esterno americano, finora ai margini delle rotazioni, ha riportato una lesione muscolare di primo grado alla coscia sinistra. Lo staff medico non vuole rischiare ricadute e il giocatore dovrà osservare un periodo di lavoro personalizzato prima di tornare a disposizione.

EVENTI E INIZIATIVE: TRA TRIBUTI E INCONTRI CON I TIFOSI.

La pausa non ferma però la vita del club. Lunedì 8 dicembre, durante la sfida interna contro Tortona, si terrà la Belinight, una serata speciale dedicata all’ex capitano Marco Belinelli.

Il 3 dicembre al Temporary Store del Gran Reno, Alessandro Pajola e Matt Morgan incontreranno i tifosi per foto e autografi. Il 4 dicembre alle 18, alla Sala Borsa, sarà infine presentato Virtus Campione, il volume che celebra una delle stagioni più memorabili della storia bianconera.

