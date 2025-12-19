Virtus, sconfitta amara in volata: la Stella Rossa passa 90-89

STELLA ROSSA BELGRADO – VIRTUS BOLOGNA 90-89 (23-15, 45-46; 70-70)

Stella Rossa Belgrado: Miller-Mcintyre 21, Mijenovic 2 Graham 3, Butler 9, Davidovac 2, Kalinic 5, Izundu 4, Motiejunas 0, Nwora 20, Ojeleye 11, Moneke 13, Dos Santos 0. All: Obradovic

Virtus Bologna: Vildoza 16, Edwards 29, Pajola 1, Niang 4, Smailagic 3, Alston Jr 13, Hackett 0, Morgan 3, Diarra 0, Jallow 11, Diouf 4, Akele 5. Coach: Ivanovic.

Sfida intensa e ricca di colpi di scena tra Stella Rossa e Virtus, con le due squadre protagoniste di una gara combattuta fino all’ultimo possesso. Dopo continui sorpassi e un equilibrio quasi costante, è stato il finale punto a punto a premiare i padroni di casa, al termine di quaranta minuti ad alta intensità.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Avvio equilibrato tra Virtus e Stella Rossa, con un primo quarto combattuto e giocato a ritmi elevati. Le due squadre, poco precise al tiro, hanno comunque messo in campo grande intensità, dando vita a un prolungato botta e risposta.

Nel finale di periodo, però, sono stati i padroni di casa a trovare il primo strappo, chiudendo la frazione avanti 23-15.

Alla ripresa del gioco, le V Nere reagiscono e rientrano in partita, trascinate dalle fiammate di Edwards e Vildoza. Moneke e Miller-McIntyre tengono a galla la Stella Rossa, ma non basta per contenere la rimonta bianconera: la Virtus va all’intervallo lungo avanti di una sola lunghezza, 46-45.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo si assiste a un acceso scambio di sorpassi e controsorpassi. Entrambe le squadre trovano con continuità la via del canestro dall’arco, con la Virtus che sfrutta al meglio un Alston Jr particolarmente caldo per difendere il piccolo vantaggio costruito sul finire del secondo quarto. Qualche occasione di troppo sprecata da Pajola e compagni, sul momentaneo più sei, tiene in partita la formazione di Belgrado. Si arriva così all’ultimo quarto in perfetto equilibrio, sul 70-70.

Nel quarto decisivo, dopo diversi minuti di polveri bagnate al tiro, la Stella Rossa piazza un break importante. Ojeleye controlla la situazione sotto i tabelloni e firma i punti che valgono l’86-81 per i biancorossi a due minuti dalla sirena finale. Edwards, però, non ci sta e con sei punti consecutivi tiene la sfida aperta fino all’ultimo. Il finale, condizionato anche da una rimessa data alla Stella Rossa che grida vendetta, sorride alla Stella Rossa che, anche con un pizzico di fortuna, trova il canestro del 90-89: l’errore conclusivo di Edwards consegna così la vittoria ai padroni di casa.

