La Virtus cade contro la Stella Rossa: 102-93 il risultato finale

VIRTUS BOLOGNA – STELLA ROSSA BELGRADO 93-102 (26-31, 52-57; 68-82)

Virtus Bologna: Vildoza 7, Edwards 16, Pajola 2, Niang 7, Accorsi 0, Alston Jr 18 Canka 0, Hackett 3, Morgan 14, Jallow 2, Diouf 21, Akele 3. Coach: Ivanovic.

Vildoza 7, Edwards 16, Pajola 2, Niang 7, Accorsi 0, Alston Jr 18 Canka 0, Hackett 3, Morgan 14, Jallow 2, Diouf 21, Akele 3. Coach: Ivanovic. Stella Rossa Belgrado: Miller-Mcintyre 10, Graham 0, Butler 16, Davidovac 0, Kalinic 13, Dobric 2, Izundu 12, Montiejunas 4, Nwora 15, Ojeleye 11, Moneke 13, Dos Santos 6. All: Obradovic

Miller-Mcintyre 10, Graham 0, Butler 16, Davidovac 0, Kalinic 13, Dobric 2, Izundu 12, Montiejunas 4, Nwora 15, Ojeleye 11, Moneke 13, Dos Santos 6. All: Obradovic Le statistiche complete.

Secondo kappaò consecutivo in EuroLega per la Virtus Bologna. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce, le V Nere cadono anche contro la Stella Rossa Belgrado, che ha saputo mettere in grossa difficoltà la formazione di coach Ivanovic.

I tanti, troppi, errori commessi da Pajola e compagni, hanno lasciato spazio all’avversario che ha punito ogni disattenzione tirando con alte percentuali al tiro. La Virtus tornerà in campo lunedì sera, per affrontare la trasferta di LBA sul campo della Vanoli Cremona.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

La Virtus Bologna ha avuto un avvio complicato, costretta a inseguire una Stella Rossa precisa da tre punti. Dopo un buon inizio, le V Nere hanno faticato in attacco e hanno chiuso il primo quarto sotto 31-26.

La Stella Rossa ha allungato fino al +11, ma la Virtus ha reagito con Diouf ed Edwards, che hanno riportato i bianconeri a contatto (48-48). All’intervallo, complice qualche errore di troppo delle V Nere, il punteggio è stato di 57-52 per i serbi.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo c’è stata una nuova fiammata della Stella Rossa; la maggiore energia messa in campo dai serbi ha colto totalmente di sorpresa una Virtus spenta, che minuto dopo minuto ha visto l’avversario scappare via sull’82-68.

La sfida, però, era già nelle mani dei biancorossi, si è chiusa con il risultato finale di 102-93.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook