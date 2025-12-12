La Preview di Virtus Bologna – Hapoel Tel Aviv

La Virtus Arena torna a illuminarsi per una nuova sfida di EuroLega: questa sera, alle 20.30, la Virtus Bologna affronta l’Hapoel Tel Aviv in una sfida che promette intensità e peso specifico alto per entrambe le squadre.

Le V Nere cercano continuità anche in campo europeo dopo il momento positivo in campionato, mentre l’Hapoel arriva con un roster ricco di talento offensivo ma alle prese con qualche incertezza fisica.

VIRTUS BOLOGNA: DIFESA, MATURITA’ E ROTAZIONI BEN GESTITE.

La Virtus arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo generato dalla settima vittoria consecutiva in LBA, ottenuta contro Tortona e dalla vittoria in volata conquistata sempre alla Virtus Arena contro il Dubai Basketball grazie alle magie di Luca Vildoza.

Pur partendo con qualche difficoltà, la squadra di Ivanovic ha saputo cambiare marcia nel secondo quarto, costruendo un parziale difensivo che ha indirizzato definitivamente il match. Tra i protagonisti spicca ancora una volta Momo Diouf, sempre più incisivo su entrambe le metà campo, premiato dall’ennesima prova completa per energia e presenza fisica.

Accanto a lui, ottimi segnali anche da Niang, Alston Jr. e Morgan, utili nel dare profondità e ritmo in una fase densa di impegni. Ivanovic continua a gestire con equilibrio il gruppo, valorizzando i giocatori nei momenti di miglior forma.

La Virtus sta mostrando solidità, organizzazione difensiva e consapevolezza nei momenti chiave, elementi che saranno fondamentali contro un avversario pericoloso come l’Hapoel.

L’AVVERSARIO DI OGGI: HAPOEL TEL AVIV.

L’Hapoel si presenta a Bologna con un attacco da quasi 90 punti di media e un roster ricco di soluzioni. Il faro del gruppo è Elijah Bryant, leader tecnico e statistico: 14.1 punti, 5.9 rimbalzi e 3.3 assist a partita, con percentuali eccellenti dall’arco e ai liberi. Accanto a lui, Vasilije Micic porta un gioco di alto livello (13.2 punti e 4.1 assist), mentre Antonio Blakeney è l’arma più esplosiva dal perimetro, capace di creare vantaggi immediati con il suo 45% da tre.

Sotto canestro occhi puntati su Dan Oturu, uno dei più continui: 12.6 punti e 5.9 rimbalzi con un impressionante 68% da due. Johnathan Motley, arma tattica di energia e atletismo, aggiunge profondità e aggressività vicino al ferro.

Sul fronte infortuni, restano da valutare Palatin (contusione alla schiena) e Odiase (caviglia), mentre è out Caboclo. Madar, rientrato in campionato, è a disposizione.

L’Hapoel cercherà ritmo, campo aperto e attacchi rapidi. La Virtus dovrà controllare i rimbalzi e limitare le fiammate degli esterni israeliani.

