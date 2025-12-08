Sette di fila per la Virtus: Tortona battuta e primo posto confermato

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA – DERTHONA TORTONA 92-77 (20-20, 48-35; 80-57)

Edwards 13, Pajola 3, Niang 14, Smailagic 7, Taylor 0, Alston 12, Canka 0, Hackett 4, Morgan 19, Jallow 4, Diouf 15, Akele 2. All: Ivanovic. Derthona Tortona: Vital 14, Hubb 9, Gorham 7, Pecchia 10, Chapman 9, Tandia 0, Strautins 9, Baldasso 5, Olejniczak 12, Biligha 0, Riismaa 3. All: Fioretti

Settima vittoria consecutiva in LBA per la Virtus Olidata Bologna, che conquista i due punti nella sfida disputata alla Virtus Arena contro il Derthona Tortona. Le V Nere sono cresciute alla distanza e, dopo un primo quarto complicato, hanno alzato l’intensità difensiva costruendo nel secondo periodo quel vantaggio risultato poi decisivo per l’esito del match.

L’MVP della gara è Momo Diouf, protagonista su entrambe le metà campo e autentico rebus per la difesa di Tortona, che per larga parte dell’incontro non è riuscita a contenerlo. Bene anche Niang, Alston Jr e Morgan che hanno dato un contributo importante alla causa, spegnendo i sogni di gloria di Tortona. Con questo successo la Virtus risponde alla Germani Brescia, con cui condivide ancora la vetta della classifica, e si prepara ora alla sfida di EuroLega in programma venerdì sera, sempre alla Virtus Arena, contro l’Hapoel Tel Aviv.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Partenza in salita per la Virtus, subito costretta a inseguire tra errori al tiro e palle perse, mentre Vital trascinava Tortona con 8 punti nei primi 5 minuti. La scossa per le V Nere è arrivata da Akele, energico e determinante nel cambiare l’inerzia insieme ai compagni entrati dalla panchina. Il primo quarto si è poi chiuso sul 20-20 grazie alla tripla da dieci metri di Carsen Edwards.

In avvio di secondo periodo Pecchia ha brillato al tiro, riportando gli ospiti sul +4. La risposta di Edwards, però, è stata immediata: tra canestri e assist ha guidato il sorpasso bianconero, permettendo alla Virtus di volare a +10 a metà frazione e poi a +13 all’intervallo lungo.

Secondo Tempo.

Al rientro in campo è arrivata la fiammata di Momo Diouf: il lungo bianconero si è rivelato un vero incubo per la difesa di Tortona, dominando sia nella metà campo offensiva che in quella difensiva. Bene anche Matt Morgan, autore di un contributo importante nella fuga definitiva delle V Nere. Il terzo quarto si è così chiuso sull’80-57 in favore della Virtus.

Nel quarto periodo, con la partita ormai in ghiaccio, la Virtus ha gestito senza difficoltà la situazione, festeggiando assieme ai propri tifosi un’altra importante vittoria.