Penalizzazione Trapani Shark: cosa cambia ora in Serie A

Nuova tegola per il Trapani Shark, colpito da un’ulteriore penalizzazione che incide in maniera pesante su classifica e prospettive stagionali. Come comunicato dalla FIP, il Tribunale Federale ha inflitto al club siciliano due punti di penalizzazione per l’anno sportivo in corso, sanzionando inoltre il presidente Valerio Antonini con due anni di inibizione per irregolarità amministrative riscontrate al momento dell’iscrizione al campionato 2025/26.

La decisione si inserisce in un quadro già complicato: Trapani arriva così a un totale di 10 punti di penalizzazione complessivi, frutto di più delibere federali e sentenze emesse nel corso degli ultimi mesi. Una situazione che ridisegna sensibilmente la graduatoria di Serie A, con effetti indiretti anche sulla corsa alle Final Eight di Coppa Italia che interessa da vicino le squadre di vertice, Virtus Olidata Bologna in testa.

COME CAMBIA LA CLASSIFICA.

Con l’ultima sanzione, il Trapani Shark scivola al 12° posto con 10 punti, nonostante un bilancio sportivo di 10 vittorie e 4 sconfitte. Davanti, la Virtus Olidata Bologna resta saldamente al comando con 24 punti (12-2), seguita da Germani Brescia e dal terzetto formato da Milano, Venezia e Tortona.

Il caso Shark riaccende il dibattito sulla sostenibilità dei progetti societari e sul rispetto dei parametri federali, elementi sempre più centrali per garantire stabilità al campionato. Questo il comunicato diffuso dalla FIP:

La FIP comunica che, in data odierna, il Tribunale federale, ai sensi degli artt. 59, lettera b e 61 del Regolamento dí Giustizia, ha sanzionato il club Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l’anno sportivo in corso e il presidente del club, sig. Valerio Antonini, con due anni di inibizione per irregolarità amministrative all’atto dell’iscrizione al campionato 2025/26.

