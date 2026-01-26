La Preview di Vanoli Cremona – Virtus Olidata Bologna

La Virtus Olidata Bologna torna subito in campo in LBA dopo il doppio impegno di Eurolega e lo fa nel Monday Night del PalaRadi contro la Vanoli Cremona. Una sfida da non sottovalutare per le V Nere, che arrivano dal successo interno contro Treviso e da una settimana europea intensa, chiusa con due kappaò, contro Fenerbahçe e Stella Rossa.

Cremona, però, rappresenta un avversario tutt’altro che banale, come dimostrato dal netto successo lombardo nella gara d’andata. In un campionato dove mantenere la vetta è fondamentale, Bologna è chiamata a una prova di solidità e concentrazione.

IL PUNTO SULLA VIRTUS OLIDATA BOLOGNA.

Il momento della Virtus va letto senza farsi trascinare dagli umori del breve periodo. Il back-to-back di Eurolega ha evidenziato stanchezza e rotazioni ridotte, ma anche la capacità della squadra di Ivanovic di restare competitiva contro avversari di altissimo livello. In campionato, però, il focus cambia: serve concretezza, gestione delle energie e continuità.

Le assenze di Diarra e Smailagic continuano a pesare sotto canestro, mentre il rientro di Vildoza offre un’opzione in più nella gestione dei possessi. Ivanovic ha chiesto maggiore aggressività, soprattutto difensiva, un aspetto che contro Cremona sarà determinante per evitare di concedere ritmo e fiducia agli esterni avversari. La Virtus sa di non potersi permettere cali di tensione: ogni partita di LBA è un passo fondamentale verso gli obiettivi stagionali, e il margine di errore resta minimo.

L’AVVERSARIO DI OGGI: VANOLI CREMONA.

Cremona arriva alla sfida forte della vittoria di Trento e di un’identità ormai ben definita. La squadra di Brotto vive sulle mani di Aljami Durham, Davide Casarin e Payton Willis, principali terminali offensivi e già protagonisti nella gara d’andata. Casarin dà ordine e intensità, mentre Ndiaye e Anigbogu garantiscono fisicità e presenza a rimbalzo. La Vanoli è una squadra che punisce le disattenzioni: se lasciata correre e se messa in ritmo dall’arco, può diventare pericolosa.

Per la Virtus sarà quindi fondamentale controllare il ritmo, limitare le seconde opportunità e imporre fin da subito il proprio livello di fisicità.

