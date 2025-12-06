Vildoza: «Siamo rimasti uniti nei momenti difficili»

La Virtus Bologna ritrova la Virtus Arena e, allo stesso tempo, trova un nuovo protagonista capace di accendere il pubblico nei momenti più difficili. Luca Vildoza, arrivato a Bologna in estate, ha vissuto una tra le serate più brillanti da quando veste il bianconero, decidendo con una tripla pesantissima e una rubata negli ultimi secondi la sfida contro Dubai Basketball.

Una partita combattuta, segnata da continui capovolgimenti di fronte, si è trasformata negli ultimi minuti in un palcoscenico perfetto per la personalità e il sangue freddo dell’argentino. Fino al quarto periodo aveva giocato un match discreto, quasi in punta di piedi; poi, quando il pallone ha iniziato a scottare, Vildoza ha mostrato perché la Virtus lo ha voluto come arma in più per la stagione europea.

La tripla del sorpasso, a 27 secondi dalla fine, è stata l’istantanea più iconica di una serata che potrebbe rappresentare una svolta nel suo percorso bianconero. Ma la giocata definitiva, quella che ha mandato in delirio la Virtus Arena, è stata la rubata ai danni di Filip Petrusev, un gesto tecnico e istintivo che ha chiuso il match e sancito un successo di grande peso per il morale della squadra.

LE PAROLE DI LUCA VILDOZA.

Al termine della partita, Vildoza ha mostrato tutta la sua emozione per una notte speciale:

«È stata una grande vittoria per noi. Abbiamo continuato a lavorare sodo restando uniti dopo un paio di momenti difficili. Alcuni ragazzi si sono fatti avanti e hanno messo a segno giocate importanti, e sono semplicemente felice che abbiamo ottenuto la vittoria».

L’argentino ha poi parlato del suo percorso di crescita con la Virtus:

«Sono super felice perché abbiamo lottato molto per ottenere questa vittoria. Conosco Filip, abbiamo giocato insieme per due anni. Quella rubata è stata una combinazione di fortuna e scouting, perché avevo più o meno intuito da che parte sarebbe andato. Passo dopo passo, mi sto trovando davvero bene con gli allenatori e i miei compagni di squadra; mi faccio trovare pronto in ogni partita e in ogni allenamento».

