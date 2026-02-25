La Preview di Barcellona – Virtus Bologna

Dopo la delusione di Torino alle Final Eight di Coppa Italia, la Virtus Bologna torna protagonista in EuroLeague per il 29° turno contro il FC Barcelona. La sfida della Virtus Arena (ore 20.30) arriva in un momento delicato per i bianconeri, chiamati a reagire dopo l’eliminazione in semifinale contro la Derthona Basket e a fare i conti con rotazioni ridotte e assenze pesanti.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La squadra di coach Dusko Ivanovic deve ritrovare intensità e solidità, elementi che avevano caratterizzato la prima parte di stagione. L’infermeria non aiuta: Daniel Hackett verrà rivalutato tra due settimane per una lesione al grande gluteo sinistro, mentre anche Alessandro Pajola non sarà disponibile.

Servirà maggiore aggressività difensiva, pressione sulla palla e transizione efficace per compensare le difficoltà nel gioco a metà campo. Ivanovic ha chiesto più corsa e punti facili, cercando di evitare lunghi possessi statici contro una squadra strutturata come il Barcellona. La Virtus dovrà inoltre limitare il controllo dei tabelloni, aspetto cruciale contro un avversario che produce in media 33.5 rimbalzi a partita.

L’AVVERSARIO DI OGGI: BARCELLONA.

Il Barcellona arriva a Bologna con statistiche di alto livello: 86.2 punti di media, 33.5 rimbalzi, 18.3 assist, 7.2 palle rubate e un PIR medio di 95.1. Numeri che raccontano una squadra completa, capace di incidere su entrambi i lati del campo. Il riferimento offensivo resta Kevin Punter, leader realizzativo con 15.5 punti di media e ottime percentuali da tre (42.2%). Attenzione anche a Will Clyburn (13.6 punti, 41.4% da tre) e Tornike Shengelia (13.0 punti), giocatori capaci di creare vantaggi sia dal perimetro sia in area. In regia spiccano Tomas Satoransky e Nicolás Laprovittola, fondamentali per organizzazione e letture.

Tra i lunghi, Jan Vesely e Willy Hernangómez garantiscono fisicità, esperienza e presenza a rimbalzo. Da segnalare l’assenza di Juan Núñez, mentre diversi titolari sono regolarmente disponibili per la gara di Bologna.

