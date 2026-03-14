Vigilia di Virtus Bologna – Olimpia Milano: un match cruciale per la classifica LBA

Domani sera, alle ore 20, la Virtus Olidata Bologna affronterà l’Olimpia Milano in una delle sfide più attese della stagione di LBA. Questo incontro, valido per il turno numero 22, è fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra, che sta attraversando un periodo difficile a causa di infortuni in posizioni chiave.

GLI INFORTUNI IN CASA BIANCONERA.

La Virtus si presenta alla sfida con pesanti problematiche nel reparto dei playmaker. Pajola è attualmente out per un intervento al ginocchio e dovrebbe rientrare solo a fine mese. Anche Daniel Hackett ha accusato un problema muscolare durante la Coppa Italia.

Inoltre, Luca Vildoza si è infortunato nel primo tempo della recente sfida contro il Partizan. Gli esami strumentali previsti per oggi potrebbero fornire ulteriori dettagli sulla sua condizione. La decisione finale sulla sua presenza domani spetterà allo staff tecnico, che dovrà valutare se rischiare l’argentino in caso di un infortunio di lieve entità.

IL SUPPORTO DEL PUBBLICO.

Senza un playmaker di ruolo, si prevede che Morgan ed Edwards debbano assumere un ruolo di maggiore responsabilità. Tuttavia, entrambi hanno mostrato limiti nella loro capacità di orchestrare il gioco, come evidenziato dalla difficoltà dell’attacco Virtus contro il Partizan, che ha portato a numerose palle perse. Sarà cruciale che i due riescano a mettere in campo le loro abilità per compensare l’assenza di una figura centrale nel gioco.

A sostenere le V Nere ci sarà un pubblico caloroso, con la Virtus Arena che si avvicina al tutto esaurito. Si prevedono circa novemila presenze sugli spalti in quello che sarà l’Olidata Day, con premiazioni e ospiti a sorpresa. La spinta dei tifosi potrebbe rivelarsi determinante per la squadra, che avrà bisogno di ogni singolo punto per affrontare una rivale temibile come l’Olimpia Milano. Sarà interessante vedere come si svilupperà il match e quali soluzioni troverà lo staff tecnico per affrontare l’emergenza nel roster.

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