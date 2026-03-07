La Preview di Napoli Basket – Virtus Olidata Bologna

La Virtus Bologna torna in campo in LBA per la sfida contro Napoli, in programma sabato 7 marzo alle ore 20.30 all’Alcott Arena con diretta su LBATV.

Per i bianconeri si tratta di un passaggio importante nel cammino in campionato dopo settimane intense tra Serie A, Coppa Italia ed Eurolega. All’andata, invece, i bianconeri si imposero nettamente 105-88 nel posticipo della prima giornata.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus Bologna arriva alla sfida dopo l’impegno di Eurolega sul campo del Real Madrid, dove ha disputato una partita solida restando in partita fino agli ultimi minuti. I bianconeri hanno mostrato consistenza difensiva e pazienza in attacco, riuscendo più volte a rientrare dopo i tentativi di fuga degli spagnoli.

Nel primo tempo il protagonista offensivo è stato Edwards, mentre nella ripresa sono saliti di livello anche Vildoza e Alston. La gara si è decisa negli ultimi possessi, tra le triple di Hezonja e Campazzo e alcune palle perse bianconere. Nonostante la sconfitta, la partita ha lasciato indicazioni positive sulla competitività della squadra di Dusko Ivanovic.

Buone risposte sono arrivate anche da Diarra, sempre più incisivo sotto canestro e in crescita nella lettura del gioco. La Virtus dovrà però affrontare la trasferta senza Alessandro Pajola e Daniel Hackett, entrambi indisponibili per infortunio.

L’AVVERSARIO DI OGGI: GUERRI NAPOLI.

Napoli arriva alla sfida contro la Virtus Bologna dopo la sconfitta di Trieste in campionato e quella nei quarti di finale di Coppa Italia proprio contro i bianconeri. La squadra di Alessandro Magro cercherà di sfruttare il fattore campo dell’Alcott Arena per tornare alla vittoria e rilanciarsi in classifica.

Il principale riferimento offensivo è Rasir Bolton, miglior realizzatore della squadra con quasi 15 punti di media a partita. Accanto a lui spicca anche Savion Flagg, altro giocatore molto produttivo con oltre 14 punti di media e grande presenza a rimbalzo.

Sotto canestro il punto di riferimento è Leonardo Totè, protagonista di una stagione solida e sempre più centrale nel sistema offensivo di Napoli. Per il lungo azzurro la sfida contro la Virtus rappresenta anche un traguardo personale: è infatti a soli 10 punti da quota 1500 segnati in Serie A.

Napoli dovrà però fare i conti con un’assenza importante nel reparto esterni: Naz Mitrou-Long è out per una frattura alla falange del quarto dito della mano destra.

