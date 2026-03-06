Virtus, Jakovljevic: «Abbiamo davanti una partita delicata e difficile»

La Virtus Bologna si prepara alla trasferta sul campo di Napoli, in programma domani, sabato 7 marzo alle ore 20.30 all’Alcott Arena. La sfida sarà diretta dagli arbitri T. Sahin, A. Bongiorni e F. Cassina e sarà trasmessa in diretta su LBA TV e su Nettuno Bologna Uno.

Per la formazione bianconera non saranno disponibili Alessandro Pajola e Daniel Hackett, due assenze importanti nelle rotazioni della squadra. La Virtus arriva alla gara con l’obiettivo di proseguire il proprio percorso in campionato, ma dovrà farlo su un campo che nasconde insidie.

LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA.

Alla vigilia del match ha presentato la gara l’assistant coach Nenad Jakovljevic, che ha sottolineato le difficoltà della trasferta e i cambiamenti della squadra campana rispetto al confronto recente in Coppa Italia:

«Abbiamo davanti una partita delicata e difficile da affrontare. Ci attende una sfida molto diversa dalla gara di due settimane fa in Coppa Italia: Napoli recentemente ha aggiunto due giocatori che porteranno sicuramente energia ed entusiasmo e in casa è una squadra che gioca con grande determinazione. Sin dalla palla a due dovremo dimostrare di essere venuti qui con la chiara idea in testa di vincere ogni duello e ogni battaglia a rimbalzo. Sarà necessario continuare a giocare condividendo bene il pallone e cercando di sfruttare ogni singolo vantaggio che si creerà a nostro favore».

