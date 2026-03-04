Virtus Bologna, sfida al Real Madrid in Eurolega: Ivanovic e Diouf presentano la gara

La Virtus Bologna si prepara ad una nuova trasferta di Eurolega: domani, giovedì 5 marzo alle ore 20.45 le Vu Nere affronteranno il Real Madrid.

La squadra di coach Dusko Ivanovic dovrà fare i conti con le assenze di Alessandro Pajola e Daniel Hackett, indisponibili per la sfida contro una delle corazzate del continente. Gli arbitri designati per l’incontro sono Ilija Belosevic, Milan Nedovic e Steve Bittner.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI.

Alla vigilia della partita tra Real Madrid e Virtus Bologna, coach Ivanovic ha analizzato così la sfida:

«Il Real Madrid è una delle migliori squadre d’Europa. Sono una squadra che gioca molto bene con grande pazienza, con tanti giocatori bravi a giocare situazioni di uno contro uno, specialmente in post-basso. Dopo questa settimana di riposo comunque rimangono diversi giocatori fuori quindi cercheremo di trovare comunque un buon ritmo e di difendere quello che abbiamo fatto bene. Dovremo giocare aggressivi e veloci, ma contro il Real Madrid è necessario giocare anche con grande pazienza».

Anche Momo Diouf ha sottolineato le difficoltà del confronto contro i blancos:

«La partita che ci aspetta domani sarà tosta dal punto di vista fisico e mentale, anche perché loro sono una squadra preparata e hanno giocatori molto forti. Noi dovremmo mantenere la concentrazione per 40 minuti, giocare di squadra e cercare di limitare i loro aspetti migliori, specialmente i rimbalzi».

