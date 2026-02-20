Virtus, Niang: «Nel secondo tempo è cambiato l’atteggiamento, così abbiamo vinto»

Vittoria e semifinale conquistata per la Virtus Olidata Bologna che ieri ha battuto la Guerri Napoli per 83-73. Le V Nere continuano così l’avventura in questa Final Eight di Coppa Italia, ed ora dovranno lavorare per preparare al meglio la sfida in programma domani, ore 20.45, contro Tortona.

LE PAROLE DI NIANG.

Al termine della partita ha parlato in mixed zone Saliou Niang, che ha dato il suo contributo in entrambe le metà campo. Queste le sue dichiarazioni:

«Siamo partiti leggeri, un po’ in affanno. Non è stato facile, ma nel secondo tempo abbiamo cambiato passo riuscendo così a portare a casa la vittoria finale. Nel primo tempo ci mancava energia, non giocavamo di squadra e questo ha favorito Napoli».

«Mi sono divertito, ho cercato di fare quello che mi viene meglio per dare una mano alla squadra».

«Ci aspetta una partita tosta contro Tortona, dovremo avere sicuramente un approccio diverso giocando subito forte e di squadra».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook