Virtus, Momo Diouf si ferma in Nazionale

La Federazione Italiana Pallacanestro ha reso note le condizioni di Momo Diouf. Questo aggiornamento riguarda da vicino anche il mondo Virtus. Alla vigilia della sfida tra Italia e Gran Bretagna, in programma lunedì 2 marzo al Modigliani Forum (ore 19.30, diretta Sky Sport e DAZN), il lungo azzurro non sarà tra i 12 a disposizione del CT.

Nonostante l’entusiasmo per il netto +36 ottenuto a Newcastle, lo staff tecnico guidato da Luca Banchi ha mantenuto alta l’attenzione. Inoltre, lo staff ha sottolineato come il match di ritorno sarà completamente diverso. Nel roster rientrano Diego Flaccadori, Gabriele Procida e Giampaolo Ricci, mentre Diouf resta ai box.

LE CONDIZIONI DEL CENTRO DELLA VIRTUS BOLOGNA.

Nel comunicato ufficiale, la FIP spiega che lo staff medico, in accordo con quello tecnico, ha deciso di non inserire Momo Diouf tra i 12 per il perdurare della preesistente sintomatologia al ginocchio sinistro. Inoltre è stata presa una scelta prudenziale. Questa scelta è volta a evitare ricadute o peggioramenti in una fase delicata della stagione.

Il centro della Virtus, così come Francesco Ferrari, resterà comunque aggregato al gruppo azzurro su richiesta degli stessi giocatori, segnale di compattezza e spirito di squadra. Per l’ambiente bianconero la situazione viene monitorata con grande attenzione.

Le condizioni fisiche di Diouf rappresentano un tema chiave in vista dei prossimi impegni tra campionato ed Europa. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.

