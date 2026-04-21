Virtus, Dos Santos si presenta: «Amo la pressione, sono pronto»

Mattinata di presentazione in casa Virtus Bologna, dove presso Casa Virtus Alfasigma, in via dell’Arcoveggio, è stato ufficialmente presentato Yago Dos Santos, nuovo playmaker brasiliano e terzo della storia bianconera dopo Marquinhos e Guilherme Giovannoni. Un innesto che porta energia, personalità e una chiara identità cestistica, come emerso fin dalle prime parole del giocatore.

Dos Santos si è mostrato immediatamente determinato, mettendo al centro il tema della responsabilità e della pressione, vissuta non come un peso ma come un motore: «Ho iniziato a giocare per questi momenti. Amo sentire pressione. Quando c’è pressione devi stare concentrato, e dare il massimo. Sono felice di essere qui e giocare per la Virtus, voglio dare il mio contributo alla squadra ogni giorno, che io giochi 40 minuti, 3 o un minuto solo. Sono pronto e concentrato».

DOS SANTOS: LEADERSHIP E AMBIZIONE.

Il playmaker brasiliano ha poi sottolineato la propria filosofia di gioco, improntata alla condivisione e alla crescita collettiva, elementi chiave per il ruolo che ricopre: «Non importano le situazioni di gioco. Amo giocare a basket, che abbia la palla o no. Sono venuto qui perchè ho dei buoni amici in squadra, il coach mi conosce e mi piace come giocano. Cercherò di migliorarmi e migliorare il gioco della Virtus, il mio obiettivo è vedere i compagni felici di giocare con me, questo è uno degli obiettivi di un playmaker».

Parole che raccontano un giocatore disposto ad adattarsi a qualsiasi scenario di partita, con la consapevolezza di entrare in un gruppo già strutturato e competitivo: «Quando sei un giocatore di basket devi pensare a questi momenti, essere pronto. Abbiamo tanti giocatori in squadra adatti ai momenti chiave della partita. Se dovesse toccare a me, e i miei compagni credessero in me, mi farei trovare pronto».

Infine, Dos Santos ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a scegliere la Virtus, in un intreccio di ricordi personali e ambizioni future, con un riferimento speciale all’Eurolega e a Milos Teodosic: «Ho scelto la Virtus per tante ragioni. La prima ragione è che la mia prima partita in Eurolega, tre anni fa, è stata contro la Virtus, e in campo ero contro Teodosic. La foto che ho a casa in Brasile, della mia prima partita, è contro la Virtus. Poi conosco il coach, conoscevo bene anche Dusko Ivanovic e so come giocano. Sono davvero contento di questa opportunità».

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