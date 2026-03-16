Virtus, Edwards: «Questa vittoria è della squadra»

La Virtus Bologna conquista il big match della 22ª giornata della Lega Basket Serie A 2025/26 battendo l’Olimpia Milano con il punteggio di 104-94, al termine di una gara spettacolare soprattutto dal punto di vista offensivo. Tra i grandi protagonisti della serata c’è stato ancora una volta Carsen Edwards, autore di una prestazione da leader e co-MVP insieme a Derrick Alston Jr..

La guardia americana ha chiuso con 28 punti, firmando la sua miglior prestazione realizzativa in Serie A e superando i 27 segnati contro l’Apu Udine alla seconda giornata. Alston ha invece realizzato 27 punti, stabilendo il suo nuovo record personale dopo i 25 segnati contro la Treviso Basket all’ottava giornata. Insieme, i due hanno prodotto 55 dei 104 punti complessivi dei bianconeri.

LE DICHIARAZIONI DI CARSEN EDWARDS.

Nonostante la prestazione da protagonista, Edwards ha voluto sottolineare soprattutto il lavoro collettivo della squadra allenata da Duško Ivanović, come riportato dal Corriere di Bologna.

«Abbiamo avuto una buona distribuzione delle responsabilità. Il vero protagonista questa sera è stato la squadra perché in questa vittoria, oltre i miei punti, ci sono stati quelli di Ferrari, il record personale di Alston, i rimbalzi di Niang e tanti altri elementi importanti».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook