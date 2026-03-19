La Preview di Hapoel Tel Aviv – Virtus Bologna

La Virtus Bologna torna in campo in Eurolega per affrontare l’Hapoel Tel Aviv nella sfida in programma oggi alle 20.05 all’Arena 8888 di Sofia.

Una gara che mette di fronte due squadre con obiettivi diversi: gli israeliani sono ancora in piena corsa per la postseason, mentre le V Nere cercano un successo di prestigio per chiudere al meglio la loro campagna europea.

IL PUNTO SULLA VIRTUS BOLOGNA.

La Virtus arriva alla trasferta con diverse assenze pesanti. Non saranno della partita Alessandro Pajola, Daniel Hackett e Luca Vildoza, oltre a Francesco Ferrari e Momo Diouf.

Alla vigilia, coach Dusko Ivanovic ha sottolineato la qualità dell’Hapoel, squadra molto efficace nelle situazioni di isolamento e pick and roll. Per restare in partita servirà spingere in transizione e limitare i canestri facili concessi.

Anche Nicola Akele ha evidenziato la necessità di un approccio aggressivo in difesa e di una buona circolazione di palla in attacco, fondamentale per attaccare una difesa organizzata. Nonostante le rotazioni ridotte, la Virtus proverà a giocarsi le proprie carte con energia e attenzione.

L’AVVERSARIO DI OGGI: HAPOEL TEL AVIV.

L’Hapoel Tel Aviv si presenta con uno dei migliori attacchi della competizione: oltre 86 punti di media a partita e percentuali solide sia da due che da tre punti.

Il leader è Elijah Bryant, riferimento offensivo da quasi 16 punti di media. Accanto a lui, qualità ed esperienza nel backcourt con Vasilije Micic e Chris Jones, mentre Antonio Blakeney rappresenta una costante minaccia al tiro.

Sotto canestro spicca Dan Oturu, presenza dominante vicino al ferro. Restano però alcune incognite legate agli infortuni: out Tyler Ennis e Tomer Ginat, mentre Johnathan Motley è in dubbio.

Nonostante le difficoltà logistiche, l’Hapoel resta una squadra esperta e profonda, capace di colpire soprattutto nell’uno contro uno: servirà una Virtus attenta per provare il colpo esterno.

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