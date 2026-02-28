Per chi segue quotidianamente la Virtus , però, la notizia migliore è arrivata dall’ impatto dei tre bianconeri impegnati in azzurro. Saliou Niang, Momo Diouf e Nicola Akele hanno interpretato la gara con personalità e sostanza, offrendo un contributo concreto dentro un sistema che ha funzionato alla perfezione. Non una prestazione fatta di fiammate isolate, ma di presenza continua.

La vittoria netta dell’Italia contro la Gran Bretagna , 93-57 il risultato finale, è maturata in una serata di grande intensità. La Nazionale guidata da Luca Banchi ha imposto fin da subito la propria identità , scavando il solco grazie a energia, profondità e concentrazione costante.

L’IMPATTO DEI VIRTUSSINI.

Saliou Niang ha portato in campo ciò che ormai è il suo marchio di fabbrica: energia e versatilità. Sempre nel vivo dell’azione, ha corso il campo in transizione, attaccato gli spazi senza palla e difeso su più ruoli con grande applicazione. La sua capacità di incidere in diverse voci statistiche conferma una crescita evidente, soprattutto nella comprensione dei tempi e delle scelte.

Momo Diouf ha garantito fisicità e presenza vicino a canestro. La sua attività nel pitturato ha inciso sia in fase offensiva, con movimenti efficaci e concretezza al ferro, sia in difesa, dove ha protetto l’area e controllato i tabelloni. In una gara dominata anche a rimbalzo, il suo contributo è stato fondamentale per consolidare il vantaggio e spegnere sul nascere ogni tentativo di rientro britannico.

Nicola Akele, invece, ha rappresentato il valore del lavoro silenzioso. Intensità difensiva, tagliafuori puntuali, pressione sulle linee di passaggio: elementi che non sempre accendono i riflettori, ma che pesano enormemente nell’economia di una partita così indirizzata. Il suo impatto si è visto nell’equilibrio dei quintetti e nella solidità complessiva.

Per la Virtus è una conferma pesante in chiave presente e futura: tre giocatori diversi per caratteristiche, ma uniti dalla capacità di incidere senza forzature, dentro un sistema che premia intelligenza e solidità.