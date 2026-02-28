Seguici su

Virtus, segnali azzurri: Niang, Diouf e Akele protagonisti nella vittoria dell’Italia contro la Gran Bretagna

Prestazione solida dei tre giocatori della Virtus con l’Italia: energia, difesa e dominio a rimbalzo nella vittoria contro la Gran Bretagna

4 minuti fa

Virtus - Italia - Niang- Diouf - Akele
Foto Virtus

La vittoria netta dell’Italia contro la Gran Bretagna, 93-57 il risultato finale, è maturata in una serata di grande intensità. La Nazionale guidata da Luca Banchi ha imposto fin da subito la propria identità, scavando il solco grazie a energia, profondità e concentrazione costante.

Per chi segue quotidianamente la Virtus, però, la notizia migliore è arrivata dall’impatto dei tre bianconeri impegnati in azzurro. Saliou Niang, Momo Diouf e Nicola Akele hanno interpretato la gara con personalità e sostanza, offrendo un contributo concreto dentro un sistema che ha funzionato alla perfezione. Non una prestazione fatta di fiammate isolate, ma di presenza continua.

Virtus - Italia - Diouf

Momo Diouf, centro dell’Italbasket

L’IMPATTO DEI VIRTUSSINI.

Saliou Niang ha portato in campo ciò che ormai è il suo marchio di fabbrica: energia e versatilità. Sempre nel vivo dell’azione, ha corso il campo in transizione, attaccato gli spazi senza palla e difeso su più ruoli con grande applicazione. La sua capacità di incidere in diverse voci statistiche conferma una crescita evidente, soprattutto nella comprensione dei tempi e delle scelte.

Momo Diouf ha garantito fisicità e presenza vicino a canestro. La sua attività nel pitturato ha inciso sia in fase offensiva, con movimenti efficaci e concretezza al ferro, sia in difesa, dove ha protetto l’area e controllato i tabelloni. In una gara dominata anche a rimbalzo, il suo contributo è stato fondamentale per consolidare il vantaggio e spegnere sul nascere ogni tentativo di rientro britannico.

Nicola Akele, invece, ha rappresentato il valore del lavoro silenzioso. Intensità difensiva, tagliafuori puntuali, pressione sulle linee di passaggio: elementi che non sempre accendono i riflettori, ma che pesano enormemente nell’economia di una partita così indirizzata. Il suo impatto si è visto nell’equilibrio dei quintetti e nella solidità complessiva.

Per la Virtus è una conferma pesante in chiave presente e futura: tre giocatori diversi per caratteristiche, ma uniti dalla capacità di incidere senza forzature, dentro un sistema che premia intelligenza e solidità.

