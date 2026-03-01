Virtus Bologna, mercato e calendario: pausa Nazionali strategica per le V Nere

La Virtus Bologna si ferma per il weekend a causa degli impegni delle Nazionali nelle qualificazioni al Mondiale, ma il mercato Virtus Bologna resta un tema caldissimo in casa bianconera.

I giocatori impegnati con la Nazionale Italiana stanno offrendo buone prestazioni, confermando la qualità del gruppo, ma la pausa rappresenta anche un’occasione preziosa per riflettere sui possibili movimenti in entrata. La dirigenza delle V Nere vuole farsi trovare pronta in vista di un mese di marzo che si preannuncia decisivo tra LBA ed Eurolega.

MERCATO VIRTUS: FOCUS SUGLI ITALIANI

Secondo quanto riportato da Alessandro Gallo su Il Resto del Carlino, la Virtus Bologna monitora con grande attenzione il reparto degli italiani. In attesa che Francesco Ferrari trovi maggiore continuità e spazio nelle rotazioni, un altro nome seguito con interesse è quello di Davide Casarin, attualmente in forza alla Vanoli Cremona. Un profilo giovane, ma già con esperienza in Serie A, che potrebbe garantire energia e solidità nelle rotazioni.

Sul fronte calendario, dopo la pausa si inizierà a preparare la sfida contro il Real Madrid, in programma giovedì: sarà la prima delle otto gare di marzo. Un mese intenso, con il doppio confronto contro Olimpia Milano tra campionato ed Eurolega.

Se la gara europea potrebbe avere un peso relativo, quella di LBA del 15 marzo sarà fondamentale per la classifica. Intanto, la Virtus punta a recuperare i due infortunati e la migliore condizione fisica per affrontare al meglio il tour de force.