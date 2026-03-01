BasketVirtus Bologna
Virtus Bologna, mercato e calendario: pausa Nazionali strategica per le V Nere
La Virtus Bologna si ferma per le qualificazioni al Mondiale, ma il mercato Virtus Bologna resta centrale: occhi puntati sugli italiani mentre si prepara la sfida al Real Madrid e il doppio confronto con Milano tra LBA ed Eurolega
