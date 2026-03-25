Virtus, Ivanovic: «Contro Milano serve ritrovare il nostro stile di gioco»

Nuovo capitolo del derby d’Italia per la Virtus Bologna, attesa giovedì 26 marzo alle ore 20:30 sul campo dell’EA7 Emporio Armani Milano all’Unipol Forum di Assago. A pochi giorni dall’ultima sfida, le V Nere tornano a confrontarsi con l’Olimpia in un match di Eurolega che si preannuncia intenso e determinante.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno. Designati come arbitri Miguel Angel Perez, Milan Nedovic e Amit Balak. Non sarà della partita Alessandro Pajola.

LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA.

Coach Dusko Ivanovic ha presentato così la sfida:

«Torniamo a giocare contro Milano dopo solo una decina di giorni fa e questa partita potrebbe essere totalmente diversa. Sarà una partita difficile per noi perché se non giochiamo da squadra – come abbiamo fatto nelle ultime due partite – come collettivo tendiamo a perdere energia e identità. Il nostro focus per battere l’Olimpia deve essere nel recuperare il nostro solito stile di gioco».

Francesco Ferrari ha invece posto l’attenzione sugli aspetti tattici:

«Rigiochiamo ancora un derby d’Italia a pochi giorni da quello che abbiamo giocato in campionato: questo può essere un vantaggio ma allo stesso tempo uno svantaggio. La chiave sarà rimanere sempre concentrati, soprattutto difensivamente, dove dovremo evitare di concedere troppi rimbalzi in attacco, seconde chance. Un altro aspetto fondamentale da controllare saranno i loro attacchi in transizione, motivo per cui sarà necessario da parte nostra focus per tutti i 40′».