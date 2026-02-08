Virtus Bologna, Diouf e Morgan verso il recupero

La Virtus Bologna si prepara a una delle trasferte più delicate di questa fase di stagione, con la sfida di LBA in programma domani alle ore 20 al PalaLeonessa A2A contro la Germani Brescia. Come riportato da Il Resto del Carlino e già anticipato a inizio settimana dalla redazione di 1000 Cuori BasketCity, lo staff medico e tecnico bianconero sta lavorando intensamente per recuperare in extremis due pedine fondamentali del roster: Momo Diouf e Matt Morgan. Le loro condizioni sono in miglioramento e filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di vederli almeno a referto. Discorso diverso, invece, per Alessandro Pajola: il capitano dovrà ancora attendere e il suo rientro è previsto, salvo sorprese, verso la fine di marzo.

DIOUF E MORGAN VERSO IL RIENTRO: COME POTREBBE CAMBIARE LA PARTITA.

L’infortunio alla caviglia rimediato da Matt Morgan nel corso della gara di lunedì scorso contro la Dolomiti Energia Trentino aveva fatto scattare più di un campanello d’allarme in casa Virtus. Le ultime valutazioni, però, fanno sperare in un recupero più rapido del previsto. L’esterno numero 30 rappresenta infatti il cambio ideale di Edwards: energia, ritmo alto, capacità di attaccare in campo aperto e di colpire dall’arco in uscita dai blocchi. Avere a disposizione un giocatore con queste caratteristiche permette a Ivanovic di non perdere pericolosità offensiva quando ruota gli esterni.

Ancora più prezioso, per certi versi, potrebbe essere il ritorno di Momo Diouf. In un match fisico come quello che attende la Virtus al PalaLeonessa, la presenza di un lungo capace di portare atletismo, rimbalzi e protezione del ferro “serve come il pane”. Senza Diouf, le Vu Nere hanno spesso sofferto sotto canestro, pagando in termini di secondi possessi concessi agli avversari. Con lui in campo, invece, la solidità del reparto lunghi cambia volto.

Se entrambi dovessero farcela, la Virtus si presenterebbe a Brescia con rotazioni più profonde e soluzioni tattiche fondamentali per provare a portare a casa due punti pesanti nella corsa ai piani alti della classifica.