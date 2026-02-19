Ivanovic: «Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio»

La Virtus Olidata Bologna vince la sfida contro la Guerri Napoli, 83-73 il risultato finale, e stacca il quarto ed ultimo pass per le semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2026. Le V Nere, dopo un primo quarto complicato, sono uscite fuori alla distanza aggrappandosi ad un Momo Diouf in formato MVP.

Il numero 35 ha fatto il bello ed il cattivo tempo sotto i tabelloni, guidando i compagni al break che è valso il sorpasso bianconero in avvio di terzo quarto. Da quel momento in poi, Edwards e compagni hanno controllato la situazione riuscendo a resistere ai tentativi di rimonta di una Napoli mai doma. Con questo successo le V Nere conquistano la semifinale, dove affronteranno Tortona nel match in programma sabato alle ore 20.45.

LE DICHIARAZIONI DI COACH IVANOVIC.

Al termine della gara ha parlato il capo allenatore bianconero, Dusko Ivanovic:

«Oggi abbiamo avuto un approccio sbagliato, molto soft. Napoli, invece, ha giocato bene. Nel terzo quarto abbiamo difeso meglio e giocato di più in transizione trovando i vantaggi che ci hanno permesso di vincere».

«Daniel ha avuto un problema fisico, valuteremo le sue condizioni domani».

«Alston è un giocatore molto importante per noi, soprattutto in attacco. In passato ha fatto vedere di avere talento e lo sta facendo vedere anche quest’anno».

