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Virtus – Olimpia, Jakovljevic: «Scenderemo in campo con desiderio di vincere»
Verso la 22ª giornata di LBA: emergenza in regia per la Virtus Olidata Bologna nel grande classico contro l’Olimpia Milano
Il countdown è quasi terminato. Domenica 15 marzo, alle ore 20:00, la Virtus Olidata Bologna ospita l’EA7 Emporio Armani Milano in un Derby d’Italia che profuma già di playoff.
Il match, valido per la 22ª giornata di LBA, mette di fronte le due regine del basket italiano alla Virtus Arena, in una sfida che potrebbe ridisegnare i rapporti di forza in vetta alla classifica. Nonostante le fatiche di Eurolega contro il Partizan, le V-nere cercano il riscatto dopo il -11 dell’andata.
LE DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA.
In casa bianconera c’è la consapevolezza di dover compiere un’impresa, specialmente a causa delle pesanti assenze nel reparto guardie. Oltre ai lungodegenti Alessandro Pajola (menisco) e Daniel Hackett (lesione al gluteo), coach Dusko Ivanovic dovrà rinunciare anche a Luca Vildoza, fermato da un affaticamento muscolare.
L’assistant coach Nenad Jakovljevic ha presentato così la sfida:
«Domani affrontiamo una squadra che nella metà campo difensiva gioca con molto aggressività, mettendo in difficoltà le avversarie variando le scelte difensive. Inoltre siamo consapevoli delle qualità offensive che Milano può mettere in campo. Per questi motivi ci attende una partita molto difficile. Vogliamo affrontare la gara consapevoli che, anche in passato, grazie alle nostre forze abbiamo trovato le soluzioni giuste per colmare il gap dovuto alle assenze: scenderemo in campo a viso aperto, con grinta e desiderio di vincere ogni duello, ogni battaglia a rimbalzo e correre in campo aperto, cercando le soluzioni migliori in attacco».
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