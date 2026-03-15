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Virtus, vittoria di carattere contro Milano: 104-94 il risultato finale
L’analisi e la cronaca di Virtus Oldiata Bologna – Olimpia Milano, match valido per la 22esima giornata di LBA
VIRTUS BOLOGNA – OLIMPIA MILANO 104- 94 (30-22, 54-45; 74-73)
- Virtus Bologna: Baiocchi 0, Edwards 28, Niang 6, Smailagic 2, Alston Jr 27, Ferrari 11, Morgan 12, Diarra 10, Jallow 4, Diouf 4, Akele 0. Coach Ivanovic.
- Olimpia Milano: Mannion 3, Ellis 4, Youssef 0, Tonut 2, Bolmaro 10, Brooks 21, Leday 8, Ricci 19, Guduric 13, Diop 0, Shields 8, Nebo 6. All: Poeta
- Le statistiche complete
La Virtus Bologna si aggiudica la sfida contro l’Olimpia Milano al termine di una partita intensa e combattuta. I bianconeri costruiscono il successo grazie a un grande apporto offensivo di Edwards e Alston Jr., resistendo al tentativo di rimonta dei biancorossi nel finale.
Con questa vittoria le V Nere rispondono alla vittoria della Germani Brescia, restando così in testa alla classifica. Il prossimo appuntamento è il 19 marzo, quando Edwards e compagni affronteranno la trasferta di EuroLega contro l’Hapoel Tel Aviv. In LBA, invece, i bianconeri torneranno in campo domenica prossima, il 22 marzo, sul campo della Pallacanestro Reggiana.
LA CRONACA.
Primo Tempo.
Pronti, via ed è la Virtus a imporre il ritmo della gara. Le V Nere spingono molto in transizione e trovano punti facili, senza però riuscire subito a creare un vero gap. Il break arriva nel finale di primo quarto, chiuso sul 30-22 per la Virtus, con Ferrari protagonista grazie ai suoi 7 punti.
Nel secondo periodo le triple di Ricci riportano l’Olimpia a contatto, ma l’ingresso di Alston Jr dà nuova energia all’attacco bianconero. Bologna torna a controllare il match e va all’intervallo avanti di nove lunghezze (54-45).
Secondo Tempo.
Al rientro in campo Milano prova a ricucire lo strappo, ma senza trovare continuità. Merito anche della Virtus, che tiene botta con un Alston protagonista in attacco. Nel finale, però, l’Olimpia – trascinata da Guduric e Brooks – piazza il break che vale il 74-73 Virtus alla fine del terzo quarto.
Nel quarto decisivo è Carsen Edwards a prendersi sulle spalle le V Nere. Il numero 3 bianconero segna con continuità dalla media distanza, diventando un vero rebus per la difesa biancorossa. Fondamentale anche l’apporto di Derrick Alston Jr., che nel finale realizza i canestri che permettono a Bologna di restare avanti e conquistare la vittoria.
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