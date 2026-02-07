Virtus Bologna: inizia la corsa al recupero di Pajola

Si è momentaneamente fermata la corsa di Alessandro Pajola, costretto ad alzare bandiera bianca dopo settimane di convivenza con un problema al ginocchio sinistro. Il playmaker della Virtus Bologna, punto fermo nello scacchiere bianconero per intensità, leadership difensiva e spirito di sacrificio, ha dovuto ricorrere all’intervento chirurgico. L’operazione si è resa necessaria per risolvere una situazione che ne stava condizionando il rendimento e la continuità.

La società ha comunicato che l’operazione di regolarizzazione del menisco esterno è stata effettuata con successo presso il GVM-Salus Hospital di Reggio Emilia dal dottor Rodolfo Rocchi. Nei prossimi giorni Pajola inizierà il percorso riabilitativo all’Isokinetic. Sarà seguito passo dopo passo dallo staff sanitario del club. Uno stop che pesa per la Virtus, chiamata a gestire l’assenza di uno dei suoi uomini più affidabili in una fase delicata della stagione. Infatti, la squadra deve affrontare impegni ravvicinati e obiettivi ancora tutti da conquistare.

LA NATURA DELL’INFORTUNIO E I TEMPI DI RECUPERO.

A chiarire la natura del problema è stato lo stesso Rodolfo Rocchi sulle colonne de Il Resto del Carlino:

«Quella di Pajola è stata una rottura particolare del menisco esterno, non di una classica lesione meniscale, ma di uno slaminamento meniscale che crea un piccolo frammento in grado di interferire con il movimento del ginocchio. È una lesione non frequente, fortunatamente benigna, che può essere favorita da traumi. Nella zona della lesione sono state iniettate cellule mesenchimali, prelevate dal midollo osseo dell’atleta, che servono a favorire la cicatrizzazione della zona meniscale e rappresentano un supporto biologico utile nel processo di guarigione».

