Virtus, serata da dimenticare: vince la Reggiana 84-70

PALLACANESTRO REGGIANA – VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 84-70 (20-25, 45-37; 69-51)

Pallacanestro Reggiana: Barford 14, Brown 11, Rossato 6, Woldetensae 0, Caupain 12, Williams 4, Uglietti 3, Carboni 0, Severini 9, Echenique 15, Vitali 0. All: Priftis

Barford 14, Brown 11, Rossato 6, Woldetensae 0, Caupain 12, Williams 4, Uglietti 3, Carboni 0, Severini 9, Echenique 15, Vitali 0. All: Priftis Virtus Bologna: Baiocchi 0, Edwards 17, Niang 4, Smailagic 2, Alston 12, Hackett 3, Ferrari 1, Morgan 13, Diarra 6, Jallow 3, Diouf 7, Akele 2. Coach Ivanovic.

Baiocchi 0, Edwards 17, Niang 4, Smailagic 2, Alston 12, Hackett 3, Ferrari 1, Morgan 13, Diarra 6, Jallow 3, Diouf 7, Akele 2. Coach Ivanovic. Le statistiche complete.

Serata complicata per la Virtus Bologna, che dopo un buon avvio cede nettamente sul campo della Reggiana. Le V Nere partono forte nel primo tempo, ma calano alla distanza sotto i colpi di una Reggio Emilia più intensa e concreta. Un blackout nella ripresa condanna la squadra di Ivanovic a una sconfitta pesante, che evidenzia criticità su entrambi i lati del campo.

Le V Nere devono dimenticare in fretta questo kappaò, perchè il calendario non concede pause. Hackett e compagni saranno impegnati in una nuova sfida di EuroLega che li vedrà protagonisti il 26 marzo, ore 20.30, al Forum contro l’Olimpia Milano.

LA CRONACA.

Primo Tempo.

Primo quarto ad alto ritmo tra Reggiana e Virtus Bologna: le V Nere, spingendo in velocità e muovendo bene il pallone, mettono in difficoltà la difesa biancorossa con Morgan e Diarra protagonisti. Si chiude sul 25-20 per la Virtus.

Nel secondo quarto cambia l’inerzia: Reggio Emilia è più lucida, sfrutta gli errori avversari e con una difesa aggressiva completa la rimonta, andando all’intervallo avanti 45-37.

Secondo Tempo.

Il blackout prolungato della Virtus ha favorito la Reggiana. Hackett e compagni, in difficoltà su entrambi i lati del campo, sono stati surclassati dai padroni di casa. Non a caso, il terzo quarto si è chiuso sul +18 per Reggio.

Nel quarto periodo, a partita oramai andata, la formazione di coach Ivanovic ha provato a rendere meno amaro lo scarto. L’energia messa in campo da Reggio non è però calata, e così la sfida si è chiusa con la vittoria dei biancorossi per 84-70.

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